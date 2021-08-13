Kapıkule'de gurbetçi yoğunluğu - Son Dakika

Kapıkule'de gurbetçi yoğunluğu

-Sevinçle geldikleri Türkiye'den hüzünle ayrılıyorlar

EDİRNE - Yıllık izinlerini tamamlayan gurbetçilerin dönüş yolculukları devam ediyor. Yaşadıkları ülkelere dönüşte de Edirne'deki Kapıkule Sınır Kapısı'nı tercih eden gurbetçiler ailelerinden ayrılmanın hüznünü yaşıyor.

Yıllık izinlerini ailelerinin yanında geçirmek için sevinç ve heyecanla Türkiye'den gelen gurbetçiler, izinlerinin bitmesinin ardından yaşadıkları ülkelere dönmenin ve sevdiklerinden ayrılmanın hüznünü yaşarken zaman zaman Kapıkule Sınır Kapısı'nda yoğunluk oluşuyor. Otoparklarda oluşan yoğunlukta gözden kaçmadı.

Ailecek memleket hasretiyle yıllık izninde Türkiye'ye gelen gurbetçi Mustafa Kısa dönüş yolunda duygulandığını belirterek, "Çoluğumla çocuğumla, eşimle, dostumla gelip dolaştık. Hasret giderdik. Şuanda dönüyoruz çok üzgünüz. Çünkü vatanını, bayrağını, memleketini terk etmek kolay değil. Allah tüm gurbetçilerin yardımcısı olsun. Görüyorsunuz çilemizi, Bulgaristan'ın, Sırpların eziyette bitmiyor maalesef. İnşallah devletimiz bunlara bir çözüm bulur bir an öncede vatanımıza daha rahat geliş gidiş yaparız" şeklinde konuştu.

8 saattir Kapıkulede bekleyen Hasan Haris, Ülkede yaşanan orman yangınlarına üzüldüğünü belirterek, "Orman Yangınlarına üzüldük. Ama normal olarak Türkiyemize gelirken kendimizi iyi hissediyoruz. Dönüş tabi ki hüzünlü. Eğer geliş bu kadar güzel olmasaydı bu kadar çileye katlanırmıydık. Yaklaşık 8 saattir buradayız. Bu kadar çile olmasına rağmen seneye bir daha geleceğim" dedi.

Kapıkule'de gece saat 2 den beri beklediklerini dile getiren Zeynep Akgül, " Konya'nın Boskır'a bağlı Hisar kasabasından Fransa'ya doğru gidiyoruz. Tatilimiz güzel geçti, fakat akşam saat 02: 00'dan beri burada bekliyoruz. Hüzün'ün üzerine beklemek hiç çekilmiyor. Ailemizden ve ülkemizden gittiğimiz için üzülüyoruz" ifadelerini kullandı.

Saatlerdir Kapıkulede beklediklerini vurgulayan Buse Çileker, hiç ilerlemenin olmadığını daha çok bekleyeceklerinin söyledi.

Vatan hasretiyle yanıp tutuştuklarını kaydeden Tahir Pişkinli rızkı için mecbur geri dönmesi gerektiğini belirtti.