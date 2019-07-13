Son Dakika Haberleri: Kapıkule'de gurbetçi yoğunluğu başladı
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Kapıkule'de gurbetçi yoğunluğu başladı

3 saat önce

UZUN bir yolculuktan sonra memleketlerine gitmek için Kapıkule'den giriş yapan Avrupalı Türkler, sınır kapısında yoğunluk oluşturdu.

Kapıkule'de gurbetçi yoğunluğu başladı, System.String[]
UZUN bir yolculuktan sonra memleketlerine gitmek için Kapıkule'den giriş yapan Avrupalı Türkler, sınır kapısında yoğunluk oluşturdu. İşlemlerinin yapıldığı sırada araçlarında ya da gümrüksüz satış mağazalarının olduğu alanlarda vakit geçiren Türklerden Mahmut Kaya, Almanya'dan buraya kadar uzun bir yolculuk geçirdiğini ve memleketi Kayseri'ye gideceğini söyledi. Kaya, "Mutlu, huzurlu, sevinçliyiz. Bir yıldır Türkiye'nin hasretini çekiyoruz. Her yıl gelmeye çalışıyorum. İçimizde memleket hasreti her zaman var" dedi.

ÖNCE EGE TURU, SONRA SİVAS

Belçika'dan yola çıkan Hüdaverdi Erdoğan da vatana kavuşmanın mutluluğunu yaşadığını vurgulayarak, "Afyon Emirdağ'a gidiyoruz. Torunumun sünnet düğününü yapacağız. Akrabalarımızla hasret gidereceğiz. Torunları ve çocukları denize götürüp eğleneceğiz" dedi. İsviçre'den giden Erol Tunus, yıllık izinini her yıl Türkiye'de geçirdiğini, bu yıl Ege turu yapacaklarını belirterek "Memleketim Sivas'a gideceğiz. Orada akrabalarımızı gördükten sonra da İsviçre'ye döneceğiz" diye konuştu.
Mahmut Kaya, İsviçre, Kayseri, Almanya, Güncel

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2019 12:47 
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