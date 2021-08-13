Kapıkule'de gurbetçi yoğunluğu yaşanıyor - Son Dakika

Yıllık izinlerini Türkiye'de geçiren gurbetçilerin dönüş yolculuğu devam ediyor.

Baba ocağından yola çıkan gurbetçiler, Kapıkule Sınır Kapısı'ndaki işlemlerinin ardından çalıştıkları ülkelerin yolunu tutuyor.

Bursa'dan Almanya'ya giden Onur Güler, AA muhabirine, memleketinde ailece çok güzel bir tatil geçirdiklerini söyledi.

Dönüş yolunun kalabalık olduğunu belirten Güler, "Almanya'ya gidene kadar geçtiğimiz ülkelerin sınır kapılarında bekletiliyoruz. Kalabalığı görüyorsunuz. Bizim sınır kapılarımız çok güzel çalışıyor. 5 kapı var, 5'i de çalışıyor ama diğer ülkelerdeki kapılar yavaş çalıştığı için bu tarafta da yığılma olabiliyor." dedi.

Güler, dönüş yolculuğunun hüzünlü ve buruk olduğunu dile getirdi.

Belçika'ya dönen Ramazan Can da tatilini ailece Bingöl'de geçirdiğini anlattı.

Memleket hasretini gidermek için 10 bin kilometre yol geldiklerini ve şimdi dönüş yolunda olduklarını söyleyen Can, "Annemizi, babamızı, dost ve akrabaları ziyaret ettik. Bana sorsalar 'En zor duygu nedir?' diye, 'Gurbetlik' derim. Buradan sevdiklerinizi arkada bırakıp gidiyorsunuz. 38 yıldır gurbetteyiz." diye konuştu.

Gurbetçi Rıfat Sancak da hüzünlü dönüş yolculuğunun başladığını belirterek, "Tatilimiz çok güzel geçti. Kuşadası'nda tatil yaptık. Dinlendik ama dönüş yolunda yorulacağız şimdi. Ülkemize gelirken kendimizi çok iyi hissediyoruz, dönüşte ise ağlayacağımız geliyor, üzülüyoruz." ifadelerini kullandı.

Almanya'ya giden Hüseyin Kanat, dönüş yolculuğunun stresli geçtiğini, bir dahaki tatilde Türkiye'ye uçakla gelmek istediğini kaydetti.

Gurbetçilere zeytin ikram edildi

Kapıkule Sınır Kapısı önünde bir firma, araçlarında bekleyen gurbetçilere zeytin ikram etti.

Firmanın genel koordinatörü Ali Harun Meldan, gurbetçilere paketlenmiş zeytin vererek hayırlı yolculuklar diledi.

Meldan, gurbetçilere "Güle güle" demek için sınır kapısına geldiklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Gurbetçilerimiz bu ürünleri yurt dışında yıllarca bulamadılar. Ürünlerimizi dünyanın 23 ülkesine ihraç ederek onların bizim ürünlerimizi rahat bulabilmelerini sağladık. Ayrıca zeytin bizim kahvaltı kültürümüzün ayrılmaz bir parçasıdır. Zeytin ve peynir gibi ürünler sofranın olmazsa olmazı. İyi zeytin her zaman aranıyor, biz de müşterilerimize kaliteli zeytin sunuyoruz."