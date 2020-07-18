Kapıkule'de gurbetçilere badem ezmeli, kurabiyeli karşılama - Son Dakika

Kapıkule'de gurbetçilere badem ezmeli, kurabiyeli karşılama

AVRUPA'nın çeşitli ülkelerinden tatil için anavatana karayolu ile gelen gurbetçiler, Kapıkule Sınır Kapısı'nda, Edirneli esnaf tarafından kentin meşhur badem ezmesi, deva-i misk tatlısı ile kavala kurabiyesi ile karşılandı.

AVRUPA'nın çeşitli ülkelerinden tatil için anavatana karayolu ile gelen gurbetçiler, Kapıkule Sınır Kapısı'nda, Edirneli esnaf tarafından kentin meşhur badem ezmesi, deva-i misk tatlısı ile kavala kurabiyesi ile karşılandı. Karşılama, koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafeye uyularak yapıldı.

Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde yaşayan gurbetçiler, yaz tatillerini geçirmek için anavatana gelmeyi sürdürüyor. Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yurda koronavirüs tedbirleri kapsamında giriş yapan gurbetçilere, Edirneli esnaf sürpriz karşılama yaptı. Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğeri Kalite Koruma Derneği Başkanı Bahri Dinar ile şekerlemeci Arif Meriç, gümrük sahasında anavatana girmek için sıra bekleyenlere kentin meşhur lezzeti badem ezmesi, deva-i misk tatlısı ile  kavala kurabiyesi ikram ederek, 'hoşgeldiniz' dedi. İkramları yiyen gurbetçiler, böyle karşılanmaktan memnun olduklarını dile getirdi.

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'HİJYEN KURALLARINA UYARAK DAĞITIM YAPIYORUZ'

Gurbetçilere ikramı sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyarak yaptıklarını söyleyen Bahri Dinar, "Önce maske, sonra maske, sonra da hijyen diyoruz. Edirne'nin tatlılarını dağıtıyoruz bugün burada. Bugün artık sıla ile gurbetin buluştuğu yerdeyiz, sıfır noktasındayız. Gurbetçi kardeşlerimiz sılaya kavuşuyorlar, sevinçleri var, bu sevinçlerine ortak olmaya geldik buraya. Bizim Edirne'nin deva-i misk helvası ve kavala kurabiyesini veriyoruz gelenlere. Sevinçten ağlıyorlar, bizim de çok hoşumuza gidiyor o insanlarla kucaklaşmak, 'vatanınıza hoş geldiniz' demek. Çok güzel bir gün geçiriyoruz burada. Önlemler kapsamında bu yıl Edirne tava ciğeri  getiremedik ama gurbetçi kardeşlerimiz şehrin içine girip ciğerci kardeşlerimizde ciğerlerini yiyebilirler.

Gurbetçileri her yıl olduğu gibi bu yıl da Kapıkule Sınır Kapısı'nda karşılayıp ikramlarda bulunduklarını belirten şekerlemeci Arif Meriç, "Bu sene biliyorsunuz korona salgınından geçtik. Bununla birlikte gurbetçilerimizin de akılları tam bir yıldır gurbette.  Geldiklerinde onları hoş bir seda ile karşılamak, bir badem ezmesi ikram etmek, onlarla sohbet etmek o kadar büyük bir nimet ki, hem biz mutlu oluyoruz, hem de onlar. Biz bu geleneği her sene devam ettireceğiz. Ettirmek zorundayız. Çünkü bir ahde vefa var. Biz onlarla güzeliz, onlar da bizimle güzel olacak" şeklinde konuştu.

Fransa'dan memleketi Muğla'ya giden Okan Belen, "Yurda girerken bu şekilde kolonya ve tatlıyla karşılanmak gerçekten çok güzel. Şu anda yurtdışında durum iyiye gidiyor. Eskisine göre bayağı azalmış durumda. Biz de bu arada yurda gelip tatil yapmak istedik. Bu şekilde karşılanmak çok iyi hissettirdi" dedi. Avusturya'dan gelip Manisa'ya giden Ramazan Yurtçu, "Çok uzun yoldan geldik, bayağı yorulmuştum. Buraya gelince kolonya ve şekerlemeli karşılamayı gördüm. Bütün yorgunluğum gitti. Gerçekten çok güzel bir karşılama oldu. Devam etmesini diliyorum" dedi. Fransa'dan gelip Konya'ya giden Ahmet Tütüncü, "Böyle bir karşılama beklemiyordum, çok şaşırdım. Gerçekten çok güzel bir uygulama. Yol boyunca olan bütün yorgunluğumuz resmen gitti. Şimdi akrabalarımızın yanına gidip hasret gidereceğiz. Herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.


- Edirne
Edirne, Avrupa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2020 15:31 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kapıkule'de gurbetçilere badem ezmeli, kurabiyeli karşılama - Son Dakika
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