Kapıkule'de gurbetçilere ciğer ve badem ezmeli karşılama

AVRUPA'nın çeşitli ülkelerinden yaz tatilleri için memleketlerine karayolu ile gelen gurbetçileri, Kapıkule Sınır Kapısı'nda, Edirneli ciğerci ve şekerlemeci esnaf karşıladı. Anavatana giriş yapan gurbetçilere esnaf tarafından meşhur Edirne tava ciğeri, badem ezmesi, kavala kurabiyesi ve devaimisk helvası müzik eşliğinde ikram edildi.Yaşadıkları Avrupa ülkelerinden anavatana karayolu ile akın akın gelen gurbetçiler, Kapıkule'de sazlı, sözlü, ciğer ve şekerlemeli ikramlarla karşılandı. Edirneli ciğerci esnafı Bahri Dinar ve şekerlemeci Arif Meriç gümrük sahasında anavatana girmek için sıra bekleyenlere kentin meşhur lezzeti tava ciğer, badem ezmesi, kavala kurabiyesi ve devaimisk ikram edip "Hoş geldiniz" dedi.Aynı zamanda Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğeri Kalite Koruma Derneği Başkanı Bahri Dinar, gurbetle sılanın buluştuğu sıfır noktasında gurbetçileri karşıladıklarını söyleyerek, "Binlerce gurbetçimiz çalıştıkları ülkelerden kalktılar sılaya doğru yola çıktılar, biz de tam o gurbetle sılanın buluştuğu yerde kendilerinin vatana kavuşma sevincine ortak olmaya geldik ve Edirne'nin yöresel markalarını, tava ciğeri, badem ezmesini, kavala kurabiyesini, deva- i misk ikram ediyoruz ve onların vatanla buluşma sevincine ortak oluyoruz burada. Aldığımız tepki çok güzel. İnşallah bundan sonra izin boyunca, yani bu tatil dönemi boyunca bütün esnaf olarak burada oluruz ve onlara Edirne'nin bütün yöresel yiyeceklerini ikram ederiz, çünkü görüyoruz ki onlar çok mutlu oluyorlar, onlar mutlu oldukça biz de mutlu oluyoruz" dedi.'BU LEZZETLERDEN ALDIKLARI GÜÇLE MEMLEKETLERİNE GİDECEKLER'Şekerlemeci Arif Meriç de amaçlarının memleketlerine doğru yola çıkan vatandaşlara sıcak bir hoş geldin demek olduğunu dile getirdi. Meriç, "Hani bir dua vardır; 'yolcunun duası hiçbir şeye benzemez' öyle ki, yolcunun duası arşı titretir. Gurbetçi kardeşlerimiz binlerce kilometre öteden geliyorlar, biz de burada esnaf olarak dedik ki; bu güzelliği bu yıl da devam ettirelim ve onlara Edirne'nin lezzetlerini sunalım. Bizleri gördüklerinde yüzlerindeki tebessümü görmek çok güzel. Buradan da memleketlerine gidecekler, az yol değil. Biz de başta 41 baharatlı, lavantalı helvamız olmak üzere en güzel lezzetlerimizi onlara tattırdık. Onlar da bu lezzetlerden aldıkları güçle memleketlerine gidecekler" diye konuştu.'ŞU TOPRAKLARA GELİP BÖYLE KARŞILANMAK PAHA BİÇİLEMEZ'Almanya'nın Stuttgart şehrinden gelerek İzmit'e giden Meral Serin, Türkiye'ye girişte bu şekilde karşılanmaktan duyduklarını mutluluğun paha biçilemez olduğunu ifade etti. Serin, "Vatanımıza girdik, çok mutluyuz. Gurbette yaşayanlar kadar vatan toprağının kıymetini bilen olmuyor. Çok güzeldi karşılamaları. Kardeşlerimize helal olsun. Şu topraklara gelip, bu şekilde karşılanmak paha biçilemez bir duygu" dedi.Fransa'dan gelen Kudret Sueri ise ilk defa bu şekilde karşılandıklarını belirterek, "Gerçekten çok mutlu olduk. Türkiye'de olmak paha biçilemez. Emeği geçenlere teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.