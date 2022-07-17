Kapıkule'de gurbetçilere ikramlı karşılama - Son Dakika
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Kapıkule'de gurbetçilere ikramlı karşılama

17.07.2022 13:25

Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapan gurbetçilere Edirne'nin yöresel lezzetlerinden badem ezmesi ve Edirne ciğer ikram edildi.

Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapan gurbetçilere Edirne'nin yöresel lezzetlerinden badem ezmesi ve Edirne ciğer ikram edildi.

Avrupa'nın çeşitli ülkelerindeki Türkler, yaz tatillerini geçirmek için memlekete gelmeye devam ediyor.

Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğer Kalite Kontrol Derneği Başkanı Bahri Dinar ile Dernek Yönetim Kurulu Üyesi şekerlemeci Arif Meriç, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapan gurbetçilere tava ciğer ile yöresel tatlılar ikram etti, hayırlı yolculuklar diledi.

İkramda bulunan esnafa Edirneli müzisyen de eşlik ederek kemanla "Türkiyem" türküsünü çaldı.

Gurbetçi vatandaşlar şarkıya hem eşlik etti hem de duygulandı.

Dinar, AA muhabirine, gurbetçilerin baba ocağına kavuşmanın sevincini yaşadığını söyledi.

Esnaf olarak gurbetçileri her yıl yöresel ürünlerle karşıladıklarını belirten Dinar, "Gurbetteki kardeşlerimizin ana vatanlarına kavuştuğu yer olan Kapıkule'deyiz. Hem onların heyecanlarına ortak oluyoruz hem de kentimizin yöresel yiyeceklerini ikram ediyoruz. Hoş bir gün geçiriyoruz" dedi.

Şekerlemeci Meriç de bugün Avrupa'nın her yerinden gelen kardeşlerini karşıladıklarını belirtti.

Meriç, "Bugün onları hem ciğerimizle karşıladık, hem badem ezmemizle. Ne kadar muhabbet olursa bu dünya o kadar güzel olur. Gurbetçilerimiz alın teriyle geldiler, biz onları neyle karşılasak azdır. Hoş geldiğiniz " ifadelerini kullandı.

"Ben çok duygulandım"

Almanya'dan gelen Filiz Çevirmeci kendilerini karşılayan esnafı görünce çok mutlu olduğunu söyledi.

İkram ve karşılamadan çok etkilendiğini anlatan Çevirmeci "Ben çok duygulandım, ağladım zaten. Buranın havası bile güzel insan nefes alırken bile fark ediyor." dedi.

Kenan Kartal da vatana geldikleri için çok mutlu olduğunu özellikle Edirne ciğerini çok beğendiğini söyledi.

Almanya'dan gelen Leyla Sarıgöz ise Türkiye gibi hiç bir ülkenin olmadığını, koranavirüs nedeniyle üç yıldan beri gelemediklerini, vatanını çok özlediğini söyledi.

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Kaynak: AA

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