Kapıkule'de kaçak 200 bilgisayar adaptörü ele geçirildi - Son Dakika
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Kapıkule'de kaçak 200 bilgisayar adaptörü ele geçirildi

13.10.2022 17:39
Kapıkule'de kaçak 200 bilgisayar adaptörü ele geçirildi

EDİRNE'de, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapan araçtaki aramada, gümrük kaçağı 200 bilgisayar adaptörü ve 20 CD-R ele geçirildi.

EDİRNE'de, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapan araçtaki aramada, gümrük kaçağı 200 bilgisayar adaptörü ve 20 CD-R ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri kapsamında, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapan ve şüphe üzerine durdurulan araçta arama yaptı. Aramada, yasa dışı yollarla ülkeye sokulan gümrük kaçağı 200 bilgisayar adaptörü ve 20 CD-R ele geçirildi. Jandarma, soruşturma başlattı.


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Kaynak: DHA

Jandarma, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kapıkule'de kaçak 200 bilgisayar adaptörü ele geçirildi - Son Dakika

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