İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri kapsamında, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapan ve şüphe üzerine durdurulan araçta arama yaptı. Aramada, yasa dışı yollarla ülkeye sokulan gümrük kaçağı 200 bilgisayar adaptörü ve 20 CD-R ele geçirildi. Jandarma, soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA

Jandarma, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kapıkule'de kaçak 200 bilgisayar adaptörü ele geçirildi - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.