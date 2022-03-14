Kapıkule'de kaçak dövüş horozları yakalandı - Son Dakika
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Kapıkule'de kaçak dövüş horozları yakalandı

14.03.2022 21:46
Kapıkule'de kaçak dövüş horozları yakalandı

Edirne'deki Kapıkule Sınır Kapısı'nda çantalar içinde Bulgaristan'dan getirilmiş 34 adet canlı yavru dövüş horozu ve tavuk ele geçirildi.

Edirne'deki Kapıkule Sınır Kapısı'nda çantalar içinde Bulgaristan'dan getirilmiş 34 adet canlı yavru dövüş horozu ve tavuk ele geçirildi.

Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapan Bulgaristan plakalı bir otomobil, riskli olduğu tespit edilerek x-ray tarama cihazına alındı. Yakalanacağını anlayan sürücü, içerisinde canlı yavru horozlar ve tavukların bulunduğu çantaları araçtan indirdi. Gümrük sahasında park halindeki araçların arasına saklanmış çantalar içerisinde bulunan 34 adet yavru horoz ve tavuk gümrük muhafaza ekiplerinin dikkati sayesinde kurtarıldı. Gümrük sahasında kullanılan Kapalı Devre Kamera Sistemleri'nde (CCTV) geriye dönük yapılan incelemede çantaları bırakan şahıs tespit edildi. Gümrük sahasında bulunan hayvanlar Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü binasına alındı. Canlı hayvanlara gerekli işlemler yapılmak üzere el konuldu. Yurt dışından kaçak yollarla getirdiği hayvanları ülkeye sokmak isteyen şahsa ise Hayvanları Koruma Kanunu uyarınca idari para cezası kesildi. Olayla ilgili soruşturma Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam edecek. - EDİRNE

Kapıkule'de kaçak dövüş horozları yakalandı
Kapıkule'de kaçak dövüş horozları yakalandı
Kapıkule'de kaçak dövüş horozları yakalandı
Kapıkule'de kaçak dövüş horozları yakalandı
Kapıkule'de kaçak dövüş horozları yakalandı
Kapıkule'de kaçak dövüş horozları yakalandı
Kapıkule'de kaçak dövüş horozları yakalandı

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Kapıkule'de terk edilen 34 horoz ve tavuk yavrusu kurtarıldı Kapıkule'de terk edilen 34 horoz ve tavuk yavrusu kurtarıldı

Kapıkule Sınır Kapısı, Bulgaristan, Edirne, Tavuk, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kapıkule'de kaçak dövüş horozları yakalandı - Son Dakika


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