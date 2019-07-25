Son Dakika Haberleri: Kapıkule'de kaçak eşya operasyonu
Son Dakika Ekonomi Haber

Kapıkule'de kaçak eşya operasyonu

1 saat önce

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, Kapıkule Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda, gümrüklenmiş değeri 6 milyon 590 bin lira olarak belirlenen kaçak eşya ele geçirildi.

Kapıkule'de kaçak eşya operasyonu, System.String[]
Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, Kapıkule Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda, gümrüklenmiş değeri 6 milyon 590 bin lira olarak belirlenen kaçak eşya ele geçirildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında Bulgaristan'dan gelen iki tır "riskli" olarak değerlendirildi.
Söz konusu araçların taşıdığı yükün cinsinin, ağırlığının, gönderici alıcı ve taşıyıcı firmaların aynı olması yetkili personelin dikkatini çekti. Araçların plakalarının değiştirilebileceğinden şüphelenen ekipler, durumu Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğüne bildirdi.
Şüpheli tırlar gümrük sahasına girdiğinde sahadaki ekiplerce fiziki, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Komuta Kontrol Merkezi'nde bulunan ekiplerce de teknik takibe alındı. Araçlardan birinin gümrük kontrolünden kaçmak için çıkış kapısına yönelmesi üzerine müdahale edildi.
Araçta yapılan aramada, 1 milyon 45 bin 795 adet elektronik sigara aksam ve parçaları, go-kart aracı, çanta, mont, oto parçası, cep telefonu ekranı, cep telefonu, güneş gözlüğü, ilaç, şarj aleti, sigara kesme makinası, puro makası ve 5 tondan fazla çay bulundu.
Beyan edilmemiş ve faturasız eşyaların değerinin 6 milyon 590 bin lira olduğu belirlendi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Bulgaristan, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 11:03 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Karın ağrısıyla doktora giden Hintli kadının midesinden aksesuar, bozuk para ve kol saati çıktı İçişleri Bakanlığı: 1'i gri kategoride olmak üzere toplam 5 terörist teslim oldu Son dakika! TSK ve MİT Kuzey Irak'ta Erbil Suikastinin planlayıcılarını vurdu Osmanlı torunu Boris Johnson, İngiltere'de Maliye Bakanlığını bir Müslümana teslim etti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.7.2019 12:22:23. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kapıkule'de kaçak eşya operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]