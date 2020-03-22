Kapıkule'de, koronavirüse karşı TIR sürücülerine sıkı denetim - Son Dakika
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Kapıkule'de, koronavirüse karşı TIR sürücülerine sıkı denetim

6 saat önce

AVRUPA'ya açılan sınır kapılarının, koronavirüs tedbirleri kapsamında yolcu giriş ve çıkışlarına kapatılıp, sadece TIR'ların geçişlerine izin verilmesiyle Kapıkule Sınır Kapısı'nda önlemler, en üst seviyeye çıkarıldı.

Kapıkule'de, koronavirüse karşı TIR sürücülerine sıkı denetim, System.String[]

AVRUPA'ya açılan sınır kapılarının, koronavirüs tedbirleri kapsamında yolcu giriş ve çıkışlarına kapatılıp, sadece TIR'ların geçişlerine izin verilmesiyle Kapıkule Sınır Kapısı'nda önlemler, en üst seviyeye çıkarıldı. Ülkeye giriş yapılan TIR'lar, dezenfekte edilirken, sürücüler de ateşleri ölçülüp, kontrolden geçiriliyor.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında, çarşamba akşamı Edirne'den Bulgaristan'a açılan Kapıkule, Hamzabeyli; Yunanistan'a açılan İpsala, Pazarkule ve Kırklareli'nden Bulgaristan'a açılan Dereköy Sınır Kapısı, yolcu giriş ve çıkışlarına kapatıldı. Sınır kapılarından sadece yük taşınan TIR'lar ile geçişlere izin veriliyor. Kapıkule Sınır Kapısı'ndan ülkeye giriş yapılan TIR'lar da sıkı kontrolden geçiriliyor. TIR sürücüleri, önce dezenfekte noktasına yönlendiriliyor. Burada ilk olarak iç dezenfektesi yapılan TIR'ların, daha sonra dış dezenfektasyonu gerçekleştiriliyor.

TIR'lar ile daha sonra peronlara yönlendirilerek, burada sürücülerin ateşleri ölçülüyor. Sürücülere, kendilerini 14 gün izole edeceklerine dair form doldurtuluyor. Aynı noktada Türkiye tarafından bekleyen sürücüyle yurt dışından gelen sürücü yer değiştiriyor.

ŞEHRİN TÜM GİRİŞLERİNDE KONTROL NOKTALARI OLUŞTURULDU

Öte yandan ? Edirne Valiliği'nin talimatıyla kente girişlerde jandarma ve sağlık ekipleri önlemlerini artırdı. Kentin tüm girişlerinde kontrol noktası oluşturan jandarma ekipleri, araçları durdururken, UMKE ekipleri ise hem sürücülerin hem de yolcuların ateşlerini ölçüyor. Sağlık ekipleri tarafından bilgilendirmenin ardından yolculuğa devam ediliyor. Aynı işlem şehre giren yolcu otobüsleri için de gerçekleştiriliyor. Otobüsler hem sürücüsü hem de tüm yolcularıyla tek tek kontrolden geçiriliyor.


Koronavirüs, Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 02:35 Kaynak: DHA

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