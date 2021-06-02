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EDİRNE KAPIKULE'DE KULLANILACAK TEST KİTLERİ İÇİN ONAY BEKLENİYOR - Son Dakika

EDİRNE KAPIKULE'DE KULLANILACAK TEST KİTLERİ İÇİN ONAY BEKLENİYOR

02.06.2021 16:45

EDİRNE Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Başkanı ve Edirne Esnaf Odaları Birliği (EDESOB) heyeti, kademeli normalleşme dönemi kapsamında Yunan ve Bulgar turistleri ağırlamaya hazırlanan kent esnafını ziyaret etti.

EDİRNE Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Başkanı ve Edirne Esnaf Odaları Birliği (EDESOB) heyeti, kademeli normalleşme dönemi kapsamında Yunan ve Bulgar turistleri ağırlamaya hazırlanan kent esnafını ziyaret etti. ETSO Başkanı Recep Zıpkınkurt, yarım saatte sonuç veren testlerin Kapıkule Sınır Kapısı'nda yapılabilmesi için Sağlık Bakanlığı'ndan izin beklediklerini, tüm hazırlıklarının tamamlandığını söyledi.

ETSO'nun girişimleriyle Kapıkule'de uygulanması planlanan, yarım saatte sonuç veren PCR testleri için Sağlık Bakanlığı'ndan izin bekleniyor. Bir yandan uygulamanın başlamasını bekleyen ETSO heyeti, EDESOB heyeti ile birlikte kentteki esnafı ziyaret ederek bilgi aldı. ETSO Başkanı Recep Zıpkınkurt, Kapıkule'de tüm hazırlıklarının tamamlandığını, sadece bakanlıktan izin beklediklerini dile getirdi. Ziyaretlerinde esnafın taleplerini de dinlediklerini söyleyen Zıpkınkurt, Mevcut normalleşmeyle gümrük kapılarının rahatlaması, misafirleri karşılamamız konusunda hazırlıklar tamam mı onları kontrol edelim dedik. Tabii gündem yine PCR testine geldi. Biz sözümüzün arkasındayız. Anlaştığımız laboratuvar 110 TL karşılığı testleri yapacak ancak bakanlıktan izin bekliyoruz. Herhalde biraz bürokrasiye takıldık. Herhalde onunla ilgili de Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği bakanlıkla görüşmelerini yapıyor. Gerek anlaştığımız laboratuvar sahipleri bakanlıktaki izinleri takip ediyorlar. Bu sürecin hızla bir an önce başlamasını bekliyoruz dedi.

'HÜKÜMETTEN YARDIM BEKLİYORUZ'

Konuyla ilgili siyasi olarak da girişimlerini yaptıklarını dile getiren Zıpkınkurt, Bununla ilgili siyasi olarak da gerekli girişimleri yaptık. Gerek AK Parti İl Başkanı, gerekse de milletvekili ile görüşüyorum. Çünkü Edirne hizmet sektöründe ağırlığı olan bir il. Bildiğiniz gibi sanayi ve üretimimiz çok fazla değil, tarıma dayalı bir sanayimiz var. Dolayısıyla birbirimize al-sat yapıyoruz veya turizmle geçimimizi sağlıyoruz. Dolayısıyla turizm Edirne için olmazsa olmaz, bununla ilgili de gerek hükümet yetkililerinden gerekse de bürokratlardan yardım bekliyoruz esnaf adına diye konuştu.

'İNŞALLAH EN KISA SÜREDE HAREKETE GEÇER'

Edirne'nin tarihi Alipaşa Çarşısı Esnaf Derneği Başkanı Yılmaz Sanış da en kısa zamanda hızlı PCR testi uygulamasının başlamasını beklediklerini belirtti. Sanış, Malum Türkiye ekonomisi turizm ile dönmeye çalışıyor. Edirne'deki esnaf, çevredeki iller ve ülkelerden gelen turizmle geçimini sağlıyor. Dün bir beklenti vardı, kapıların biraz daha açılması bekleniyordu. Bazı anlaşmalar yapılıyor, 2 aşı olan vatandaş PCR testsiz giriyor. Aşı yapılan insan sayısı biraz düşük olduğu için haliyle gelenleri biraz kısıtlıyor. Ticaret odasının PCR testinin daha çabuk yapılmasıyla ilgili bir girişimi var. İnşallah onda da başkanımızın açıkladığı gibi en kısa zamanda hayata geçer bugün yarın. Şu anda malum işler durgun. Malum biz de bekliyoruz ifadelerini kullandı.

Alipaşa Çarşısı'nda esnaflık yapan Ahmet Durgun da hem yerli hem de yabancı turisti beklediklerini belirtti. Durgun, Bulgar ve Yunan turisti tabii ki bekliyoruz. Biz, yerli turisti de bekliyoruz. Aslında yanımızda 15 milyonluk İstanbul var. Yunan ve Bulgar gelmese de onlar da gelse olur. Kendi milletimiz gelse bize İstanbul yeter. İş dünyası buraya yatırım yaparsa Yunan'a, Bulgar'a da gerek kalmaz. Biz iç dinamiklerimizi hayata geçirsek yeter dedi.

EDİRNE KAPIKULE'DE KULLANILACAK TEST KİTLERİ İÇİN ONAY BEKLENİYOR
EDİRNE KAPIKULE'DE KULLANILACAK TEST KİTLERİ İÇİN ONAY BEKLENİYOR
EDİRNE KAPIKULE'DE KULLANILACAK TEST KİTLERİ İÇİN ONAY BEKLENİYOR
EDİRNE KAPIKULE'DE KULLANILACAK TEST KİTLERİ İÇİN ONAY BEKLENİYOR
EDİRNE KAPIKULE'DE KULLANILACAK TEST KİTLERİ İÇİN ONAY BEKLENİYOR
EDİRNE KAPIKULE'DE KULLANILACAK TEST KİTLERİ İÇİN ONAY BEKLENİYOR
EDİRNE KAPIKULE'DE KULLANILACAK TEST KİTLERİ İÇİN ONAY BEKLENİYOR
EDİRNE KAPIKULE'DE KULLANILACAK TEST KİTLERİ İÇİN ONAY BEKLENİYOR
EDİRNE KAPIKULE'DE KULLANILACAK TEST KİTLERİ İÇİN ONAY BEKLENİYOR
EDİRNE KAPIKULE'DE KULLANILACAK TEST KİTLERİ İÇİN ONAY BEKLENİYOR
EDİRNE KAPIKULE'DE KULLANILACAK TEST KİTLERİ İÇİN ONAY BEKLENİYOR

Türkiye, Edirne, Yunan, Esnaf, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel EDİRNE KAPIKULE'DE KULLANILACAK TEST KİTLERİ İÇİN ONAY BEKLENİYOR - Son Dakika


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