Son Dakika Haberleri: Kapıkule'de Otomobilde 20 Kilo Eroin Ele Geçirildi

Kapıkule'de Otomobilde 20 Kilo Eroin Ele Geçirildi

1 saat önce

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ekipleri, Kapıkule Sınır Kapısı'nda arama yaptıkları bir otomobilde piyasa değeri 4 milyon 110 bin TL olan 20 kilogram 536 gram eroin ele geçirdi.

Kapıkule'de Otomobilde 20 Kilo Eroin Ele Geçirildi, System.String[]
Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ekipleri, Kapıkule Sınır Kapısı'nda arama yaptıkları bir otomobilde piyasa değeri  4 milyon 110 bin TL olan 20 kilogram 536 gram eroin ele geçirdi.

Kapıkule Gümrük Sahası'na gelen bir otomobil, İstihbarat Bilgi Sistemi üzerinden gerçekleştirilen analizler çerçevesinde şüpheli olarak belirlenip, takibe alındı. Pasaport ve gümrük işlemlerinin ardından 'x-ray' taramasından geçirilen otomobilde şüpheli yoğunluk tepit edildi. Bunun üzerine otomobil, hangara çekildi. Narkotik köpekleri ile yapılan aramada otomobilde şeffaf renkte paketler içinde 20 kilo 536 gram eroin bulundu. Otomobile el konularak, sürücü gözaltına alındı.

Ele geçirilen eroinin değerinin 4 milyon 110 bin TL olduğu belirlendi. Soruşturma sürdürülüyor. 

 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Otomobilden görüntü

-Aramadan görüntü

-Detay

Haber-Kamera: ANKARA,

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 03:50 Kaynak: DHA

Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Harekete Geçti: Momo'ya Karşı 8 Önlem Kanal D'nin Yeni Dizisi Yüzleşme, Erken Final Yapıyor

Rüzgar Türbinlerinin Bakım ve Onarımını Yapan İşçiler Metrelerce Yükseklikte Cambazları Aratmıyor Kulüpler Birliği'nden Yabancı Kuralı Açıklaması: 15 Mart Milat Olacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.3.2019 16:53:17. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kapıkule'de Otomobilde 20 Kilo Eroin Ele Geçirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]