Kapıkule'de otomobilinde esrar ele geçirilen sürücü tutuklandı - Son Dakika

Kapıkule Sınır Kapısı'nda kullandığı otomobilde 7 kilo 614 gram esrar ele geçirilen şüpheli tutuklandı.
Kapıkule Gümrük Muhafaza ve kaçakçılık ekiplerince gözaltına alınan D.E.Y'nin gümrükteki işlemleri tamamlandı.
Edirne Adliyesine getirilen şüpheli, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Kapıkule Gümrük Muhafaza ve kaçakçılık ekipleri, dün, D.E.Y'nin kullandığı otomobilde arama yapmış, gizli bölümlere saklanmış 7 kilo 614 gram esrar ele geçirmişti. Şüpheli D.E.Y. gözaltına alınmıştı.
Kaynak: AA
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