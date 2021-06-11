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Özel düzenekle plakası değiştirilen tırda eroin üretiminde kullanılan kimyasal madde ele geçirildi - Son Dakika

Özel düzenekle plakası değiştirilen tırda eroin üretiminde kullanılan kimyasal madde ele geçirildi

11.06.2021 10:07

Kapıkule Sınır Kapısında Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda özel bir düzenekle plaka değiştirebildiği saptanan tırda, 16 ton 150 kilogram uyuşturucu hammaddesi olarak kullanılan asetik anhidrit yakalandı.

Kapıkule Sınır Kapısında Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda özel bir düzenekle plaka değiştirebildiği saptanan tırda, 16 ton 150 kilogram uyuşturucu hammaddesi olarak kullanılan asetik anhidrit yakalandı.

Kapıkule'de görevli muhafaza memurlarınca sahaya gelen araçlara ilişkin yapılan kontrolde, 20 ton kağıt taşıdığı beyan edilen iki tırın gümrük kapsına mühürsüz geldiği tespit edildi.

Durumdan şüphelenen personelce araçlar x-ray tarama cihazına sevk edildi.

Burada yapılan taramada tırlardan birinde şüpheli yoğunluğa rastlandı. Arama hangarına alınan tır, detaylı olarak kontrol edildi.

Gerçekleştirilen kontrolde tırın plakasına özel olarak yerleştirilen elektronik bir düzeneğin olduğu ve bu düzenek sayesinde sürücünün bir düğmeye basarak plakayı değiştirebildiği saptandı.

Bunun üzerine açılarak aranan tırın dorsesinde 8 parçadan ibaret olması gereken kağıt yükünün yalnızca iki parçasının bulunduğu, dorsenin kalanının ise içerisinde kimyasal sıvı bulunan varillerle dolu olduğu görüldü.

Kimyasal maddenin uyuşturucu ve kimyasal test cihazı ile yapılan analizinde uyuşturucu imalinde kullanılan asetik anhidrit cinsi kimyasal olduğu saptandı. 14 varil içerisindeki toplam 16 ton 150 kilogram kimyasal maddeye el konuldu.

Devam eden aramalarda kontrol edilen diğer tırın ise tamamen yasal yükle dolu olduğu ancak bu tırda da aynı plaka düzeneğinin bulunduğu belirlendi.

Araç sürücülerinin ifadesinde, kaçakçıların bu düzenekler sayesinde yalnızca yasal yük taşıyan tırı iki ayrı plaka ile iki ayrı araçmış gibi kontrol ettirmek istediği, böylece diğer tırın kontrolden kaçırılmasının planladığı anlaşıldı.

Sürücüler gözaltına alındı, tırlara el konuldu.

Yakalanan kimyasalın 8 ton eroin üretimine yetecek miktar olduğu belirtildi.

Özel düzenekle plakası değiştirilen tırda eroin üretiminde kullanılan kimyasal madde ele geçirildi
Özel düzenekle plakası değiştirilen tırda eroin üretiminde kullanılan kimyasal madde ele geçirildi
Özel düzenekle plakası değiştirilen tırda eroin üretiminde kullanılan kimyasal madde ele geçirildi
Özel düzenekle plakası değiştirilen tırda eroin üretiminde kullanılan kimyasal madde ele geçirildi
Özel düzenekle plakası değiştirilen tırda eroin üretiminde kullanılan kimyasal madde ele geçirildi
Özel düzenekle plakası değiştirilen tırda eroin üretiminde kullanılan kimyasal madde ele geçirildi
Özel düzenekle plakası değiştirilen tırda eroin üretiminde kullanılan kimyasal madde ele geçirildi
Özel düzenekle plakası değiştirilen tırda eroin üretiminde kullanılan kimyasal madde ele geçirildi
Özel düzenekle plakası değiştirilen tırda eroin üretiminde kullanılan kimyasal madde ele geçirildi

Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı, Uyuşturucu, Kimyasal, Eroin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Özel düzenekle plakası değiştirilen tırda eroin üretiminde kullanılan kimyasal madde ele geçirildi - Son Dakika


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