Son Dakika Haberleri: Kapıkule'de piton ile yavru timsah ve kertenkele ele geçirildi (2)
Son Dakika Güncel Kapıkule'de piton ile yavru timsah ve kertenkele ele geçirildi (2)

Kapıkule'de piton ile yavru timsah ve kertenkele ele geçirildi (2)

1 saat önce

HAYVANAT BAHÇESİNE GÖNDERİLDİKapıkule Sınır Kapısı'nda, bir otomobilde yapılan aramada yurda kaçak olarak sokulmak istenirken ele geçirilen piton, yavru timsah ve kertenkeleler İstanbul'da hayvanat bahçesine teslim edilmek üzere yola çıktı.

Kapıkule'de piton ile yavru timsah ve kertenkele ele geçirildi (2), System.String[]

HAYVANAT BAHÇESİNE GÖNDERİLDİ

Kapıkule Sınır Kapısı'nda, bir otomobilde yapılan aramada yurda kaçak olarak sokulmak istenirken ele geçirilen piton, yavru timsah ve kertenkeleler İstanbul'da hayvanat bahçesine teslim edilmek üzere yola çıktı. Edirne'ye akşam saatlerinde İstanbul Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü'nden gelen ekipler, Milli Parklar Müdürlüğü'nde tutulan 2 piton, yavru timsah ve 10 kertenkele yavrusunu milli parklar aracına koyup İstanbul'da hayvanat bahçesine götürmek üzere yola çıktı.


İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 12:12 Kaynak: DHA
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