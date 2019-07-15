Kapıkule'de 'sılaya yolculuk' yoğunluğu
59 dakika önce
Yıllık izinlerini Türkiye'de geçirmek isteyen Avrupa ülkelerinde yaşayan Türk vatandaşlarının, başta Kapıkule olmak üzere sınır kapılarından ana vatana girişleri sürüyor.
Yıllık izinlerini Türkiye
'de geçirmek isteyen Avrupa
ülkelerinde yaşayan Türk vatandaşlarının, başta Kapıkule olmak üzere sınır kapılarından ana vatana girişleri sürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 15.07.2019 11:12
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