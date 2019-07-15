Son Dakika Haberleri: Kapıkule'de 'sılaya yolculuk' yoğunluğu
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Kapıkule'de 'sılaya yolculuk' yoğunluğu

59 dakika önce

Yıllık izinlerini Türkiye'de geçirmek isteyen Avrupa ülkelerinde yaşayan Türk vatandaşlarının, başta Kapıkule olmak üzere sınır kapılarından ana vatana girişleri sürüyor.

Kapıkule'de 'sılaya yolculuk' yoğunluğu, System.String[]
Yıllık izinlerini Türkiye'de geçirmek isteyen Avrupa ülkelerinde yaşayan Türk vatandaşlarının, başta Kapıkule olmak üzere sınır kapılarından ana vatana girişleri sürüyor.
Türkiye, Avrupa, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2019 11:12 
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