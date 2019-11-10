Son Dakika Haberleri: Kapıkule'de sıvı yakıt yüklü tanker alev alev yandı
Son Dakika Güncel Kapıkule'de sıvı yakıt yüklü tanker alev alev yandı

Kapıkule'de sıvı yakıt yüklü tanker alev alev yandı

7 saat önce

Edirne'de Kapıkule yolu üzerinde meydana gelen kazada sıvı yakıt yüklü tanker alev alev yandı.

Kapıkule'de sıvı yakıt yüklü tanker alev alev yandı, System.String[]

Edirne'de Kapıkule yolu üzerinde meydana gelen kazada sıvı yakıt yüklü tanker alev alev yandı.

Kaza, sabaha karşı saat 04.30 sıralarında Kapıkule Sınır Kapısı yakınlarında otoban yolunda meydana geldi. İddiaya göre, 27 BSF 34 plakalı sıvı yakıt yüklü tanker, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisi ile tankerden akan sıvı yakıt bir anda alev aldı. Yoldan geçen başka bir tır sürücüsü tarafından olay anı cep telefonu ile görüntülenirken, tankerden akan yakıtın tarlalarda adeta bir alev kanalı gibi yandığı görüldü. Kaza sonrası çekici ve tanker hurdaya döndü.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

(Koray Ustabaşı/İHA)

Edirne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 12:20 Kaynak: İHA
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