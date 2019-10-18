Kapıkule'de

Kapıkule Sınır Kapısı'nda bir otomobilde, aralarında piton, timsah ve kertenkelenin olduğu 17 sürüngen ele geçirildi.

Bulgaristan uyruklu R.D.M. idaresindeki otomobil, risk analizleri çerçevesinde arandı. Bagajda yedek lastiğin konulduğu alanda bez torba içerisinde 2 piton ele geçirildi.

Araç daha sonra x-ray taramasına sevk edildi.



Taramada yoğunluk tespit edilen, bagaj kısmında araç içi plastik koruma bölümlerine gizlenmiş, torbalar içerisinde timsah, 10 kertenkele, 4 piton daha bulundu.



Sürücü R.D.M'nin gözaltına alındı.



Ele geçirilen sürüngenler ise en yakın hayvanat bahçesine teslim edilmek üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar Edirne Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.



Daha sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar İstanbul Bölge Müdürlüğünden gelen ekip, hayvanları, bir hayvanat bahçesine götürmek üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar Edirne Şube Müdürlüğünden teslim aldı.