Son Dakika Haberleri: Kapıkule'de Tarihi Rekor

Kapıkule'de Tarihi Rekor

2 saat önce

Avrupa'nın en büyük, dünyanın ise ikinci büyük kara sınır kapısı olan Kapıkule'de, 30 bin 568 tır ile tüm zamanların aylık tır çıkış rekoru kırıldı.

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Avrupa'nın en büyük, dünyanın ise ikinci büyük kara sınır kapısı olan Kapıkule'de, 30 bin 568 tır ile tüm zamanların aylık tır çıkış rekoru kırıldı.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın, tır kuyruklarının sona erdirilmesi için son dönemde komşu ülke Bulgaristan gümrük yetkilileri ile yaptıkları temaslar ve Kapıkule eylem planları meyvesini verdi. Ticaret Bakanlığı Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne bağlı, Avrupa'ya açılan en önemli sınır kapısı Kapıkule'de, tüm zamanların aylık tır çıkış rekoru kırıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla, son dönemde Türk yetkililerin komşu ülke Bulgaristan gümrük yetkilileri ile yaptıkları görüşmeler ve Kapıkule eylem planları olumlu sonuçlandı.

Kapıkule tır giriş-çıkış sayıları verilerine göre, 2019 yılı Mart ayında 28 bin 590 tır girişi, 30 bin 568 tır çıkışı yapıldı. Bu rakamlara göre, ortalama 26-27 bin seviyelerinde seyreden tır çıkış sayısı ilk kez 30 bin bandını geçmiş oldu. - EDİRNE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 04:43 Kaynak: İHA

Bulgaristan, Avrupa, Güncel
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