Kapıkule'de tarihi rekor

Son haftalarda ihracattaki belirgin yükseliş Kapıkule, Hamzabeyli ve İpsala Sınır Kapıları'ndaki tır işlemlerine yansıdı. Ticaret Bakanlığının açıkladığı verilere göre, tüm zamanların işlem sayısı rekoru kırılarak, 100 binin üzerinde tırın giriş ve çıkışı yapıldı.

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, "Ticaretin kolaylaştırılması kapsamında tır geçişlerinin daha hızlı ve verimli gerçekleştirilmesi amacıyla aldığımız tedbirler, yaptığımız modernizasyon çalışmaları, fiziksel ve sistemsel düzenlemeler ve Tek Durak Sistemi'yle sınır kapılarımızda beklemelerin önüne geçiyoruz" denildi.

Bu kapsamda Ekim ayında ülkenin Avrupa'ya açılan sınır kapıları olan Kapıkule'de 70 bin 694, Hamzabeyli'de 26 bin 74, İpsala'da 8 bin 700 tır giriş-çıkışı olmak üzere toplam giriş-çıkış sayısı 100 bini geçerek, tüm zamanların en yüksek işlem sayısına ulaşıldı. - EDİRNE