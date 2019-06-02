Son Dakika Haberleri: Kapıkule'de tarihi rekor: Tam bin 161 tır
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Kapıkule'de tarihi rekor: Tam bin 161 tır

37 dakika önce

Avrupa'nın en büyük, dünyanın ise ikinci büyük kara sınır kapısı olan Kapıkule'de, bin 161 tır ile tüm zamanların günlük tır çıkış rekoru kırıldı.

Kapıkule'de tarihi rekor: Tam bin 161 tır, System.String[]
Avrupa'nın en büyük, dünyanın ise ikinci büyük kara sınır kapısı olan Kapıkule'de, bin 161 tır ile tüm zamanların günlük tır çıkış rekoru kırıldı. Ticaret Bakanlığını himayelerinde, Edirne Valiliği'nin koordinasyonunda, geçtiğimiz ay uygulamaya konulan ve tır kuyruklarını bitirmesi planlanan tarihi uygulama 'Kapıkule Sıra Numarası Peronu' meyvelerini vermeye başladı. Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı'nda, 01 Haziran 2019 günü 24 saatte bin 161 tır ile tüm zamanların günlük tır çıkış rekoru kırıldı. Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Yaşar Yaman Ocak, "01 Haziran 2019 tarihinde Kapıkule Gümrük Kapısı'nda Bin 161 sayı ile en yüksek tır çıkışını gerçekleştirdik. Tüm çalışanlarımızın emeğine sağlık" diyerek, tüm personelini öz verili çalışmalarından dolayı kutladığını söyledi.
(Koray Ustabaşı/İHA)
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 03:55 Kaynak: İHA
Avrupa, Güncel
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