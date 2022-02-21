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Kapıkule'de temizlik işçisinin bulduğu poşetten kokain çıktı - Son Dakika

Kapıkule'de temizlik işçisinin bulduğu poşetten kokain çıktı

21.02.2022 13:07
Kapıkule'de temizlik işçisinin bulduğu poşetten kokain çıktı

Kapıkule Sınır Kapısı'nda temizlik işçisinin bulduğu poşette 5 kilo 784 gram kokain ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı.

Kapıkule Sınır Kapısı'nda temizlik işçisinin bulduğu poşette 5 kilo 784 gram kokain ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, gümrükte tırların x-ray taramasına sevk edildiği alanda temizlik yapan işçi, çöpleri topladığı esnada bir poşet buldu.

İşçinin ihbarı üzerine Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, yaptığı incelemede poşetin içerisinde 5 kilo 784 gram kokain olduğunu belirledi.

X-ray taraması sırasında bekleyen bir tırdan atıldığı düşünülen kokainle ilgili yapılan araştırma sonrası 2 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler B.A ve Z.K.B, savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

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Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü, Kapıkule Sınır Kapısı, Kokain, işçi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kapıkule'de temizlik işçisinin bulduğu poşetten kokain çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kapıkule'de temizlik işçisinin bulduğu poşetten kokain çıktı - Son Dakika
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