Kapıkule'de TIR'da 16 ton asit anhidrit ele geçirildi - Son Dakika

KAPIKULE Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapan Hırvatistan plakalı TIR'da yapılan aramada, uyuşturucu yapımında kullanılan 16 ton 150 kilo asit anhidrit ele geçirildi. Kontrollerden kaçırılması için araca ayrı bir TIR'ın da eşlik ettiği ve plakalarının özel düzenekle değiştirilebilir hale getirildiği belirlendi.

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, yurda giriş yapmak üzere Kapıkule Sınır Kapısı'na gelen ve 20 ton kağıt taşıdığı beyan edilen Hırvatistan plakalı 2 TIR'ın mühürsüz olduğunu belirledi. Ekipler şüpheli gördükleri araçları X-Ray taramasına sevk etti. Detaylı taramadan geçirilen TIR'ların birinde şüpheli yoğunluk tespit edildi. Bunun üzerine hangara alınan TIR'larda yapılan kontrollerde, TIR'ın plakasına özel olarak yerleştirilen elektronik bir düzeneğin olduğu ve bu düzenek sayesinde sürücünün bir düğmeye basarak plakayı değiştirebildiği saptandı. TIR'ın dorsesinde yapılan incelemede 8 parçadan ibaret olması gereken kağıt yükünün yalnızca 2 parçasının bulunduğu, dorsenin kalanının ise içerisinde kimyasal sıvı bulunan varillerle dolu olduğu görüldü. Analizi yapılan sıvıların eroin yapımında kullanılan 14 varil içinde 16 ton 150 kilo asit anhidrit olduğu belirlendi. Ele geçirilen asit anhidritlerden yaklaşık 8 ton eroin imal edilebileceği belirtildi.

Diğer TIR'ın yapılan kontrolünde de plaka değiştirmek için özel düzenek sistemi kurulduğu belirlendi. Gözaltına alınan ve isimleri açıklanmaya 2 TIR sürücüsü ifadelerinde, kaçakçıların bu düzenekler sayesinde yalnızca yasal yük taşıyan TIR'ı iki ayrı plaka ile iki ayrı araçmış gibi kontrol ettirmek istediği, böylece diğer TIR'ın kontrolden kaçırılmasının planladığını anlattığı kaydedildi.Olayla ilgili soruşturma sürerken, ele geçirilen uyuşturucu hammaddesi ile 2 TIR'a el konuldu.OTOBÜSTE 600 BİN LİRALIK HALI ELE GEÇİRİLDİÖte yandan Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yurda giriş yapan bir TIR'da çok sayıda tabanca şarjörü, yolcu otobüsünde yapılan aramada 600 bin lira değerinde 93 el dokuması halı, bir TIR'da ise el yapımı 133 bin lira değerinde porselen yemek takımı parçaları ele geçirildi.