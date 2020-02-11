Kapıkule'de TIR'da 2 ton 70 kilo esrar ele geçirildi - Son Dakika
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Kapıkule'de TIR'da 2 ton 70 kilo esrar ele geçirildi

7 saat önce

TİCARET Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, Kapıkule Gümrük Kapısı'nda durdurulan TIR'da 2 ton 70 kilo esrar ele geçirildi.

Kapıkule'de TIR'da 2 ton 70 kilo esrar ele geçirildi, System.String[]

TİCARET Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, Kapıkule Gümrük Kapısı'nda durdurulan TIR'da 2 ton 70 kilo esrar ele geçirildi. Uyuşturucunun, Türkiye tarihinde kara gümrük kapılarında bugüne kadar tek seferde ele geçirilen en yüksek miktardaki uyuşturucu olduğu bildirildi.

Bakanlık'tan yapılan açıklamaya göre; Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü'nce Kapıkule Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen risk analizi sonucu, İtalya'dan Gürcistan'a gitmek üzere gümrük kapısına gelen yabancı plakalı TIR riskli bulundu. Gübre cinsi eşya taşıdığı beyan edilen TIR, x-ray tarama cihazına yönlendirildi. X-ray taramasında şüpheli yoğunluğa rastlanması üzerine, araç arama hangarına alındı. Narkotik dedektör köpeklerinin de araçta bulunan bazı çuvallara tepki vermesinin ardından şüpheli çuvallar araçtan indirilerek içleri açıldı. Yapılan incelemede, 213 çuval içerisine gizlenmiş vaziyette 2 ton 70 kilo esrar bulundu. Ele geçirilen rekor miktardaki uyuşturucunun piyasa değerinin yaklaşık 124 milyon 220 bin lira olduğu tespit edilirken, söz konusu uyuşturucuyu taşıyan TIR'ın yabancı uyruklu şoförü gözaltına alındı.

Öte yandan, aynı gün İpsala Gümrük Kapısında riskli görülen bir diğer TIR'da 306 kilo esrar, bu olaydan bir gün önce ise, yine Kapıkule Gümrük kapısında durdurulan otomobilde 4,6 kilo esrar ele geçirildi.

'YENİ BİR REKORA İMZA ATILDI'

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Twitter'dan yaptığı açıklamada, gümrük kapılarında kaçakçılığa, uyuşturucuya geçit vermediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Bakanlığımıza bağlı Gümrük Muhafaza ekiplerimizce Kapıkule'de gerçekleştirilen bir operasyonda, 2 ton 70 kilo ağırlığında esrar ele geçirilerek, yeni bir rekora imza atıldı. Geçtiğimiz aylarda İstanbul Havalimanı'nda ele geçirilen 1.7 ton uyuşturucu ile ülkemiz havalimanlarında gerçekleştirilen en yüksek miktardaki uyuşturucu yakalamasını gerçekleştiren ekiplerimiz, bu defa yeni ve daha büyük bir yakalamaya imza attı. Kapıkule Gümrük Kapısı'nda şüpheli bir TIR'da yapılan arama sonucu ele geçirilen  2 ton 70 kilo uyuşturucu, ülkemiz tarihinde kara kapılarında tek seferde gerçekleştirilen en yüksek miktardaki uyuşturucu yakalaması oldu. Bu önemli yakalamayı gerçekleştiren, başta Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü olmak üzere gece gündüz demeden büyük bir özveriyle kaçakçılıkla mücadele eden Gümrük Muhafaza ekibimizi canı gönülden kutluyorum."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-TIR'dan görüntü

-TIR'da yapılan arama

-Esrarın gizli bölmeden çıkarılışı

-Detay

Haber: ANKARA, -


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 10:43 Kaynak: DHA
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