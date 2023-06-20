Kapıkule'de durdurulan TIR'ın içinden 28 piton yılanı çıktı

Gümrük muhafaza ekipleri, ihbar üzerine Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapan İ.K. yönetimindeki TIR'da arama yaptı. Aramada, Tırın dorse kısmında bez bir çanta içerisindeki ince kadın çoraplarına konulmuş, biri ölmüş, 28 piton yılanı ele geçirildi. Sürücü İ.K. ile yanındaki F.Ç. gözaltına alındı.

HAYVANAT BAHÇESİNE TESLİM EDİLDİLER

Yılanlar, Edirne Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nde veteriner kontrolünden geçirildikten sonra rehabilitasyon için İstanbul'da bulunan Emaar Akvaryum ve Sualtı Hayvanat Bahçesi'ne teslim edildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.