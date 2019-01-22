Kapıkule'de Tır Dorsesinde 67 Kilo Eroin Ele Geçirildi
39 dakika önce
EDİRNE'de, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Bulgaristan'a çıkış yapmak üzere olan TIR'ın dorsesinde tabana gizlenmiş 67 kilo eroin ele geçirildi.
EDİRNE'de, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Bulgaristan
'a çıkış yapmak üzere olan TIR'ın dorsesinde tabana gizlenmiş 67 kilo eroin ele geçirildi. TIR sürücüsü Bulgar uyruklu Z.A.A. (42) tutuklandı.
Bulgaristan'a çıkış yapmak için Kapıkule Sınır Kapısı'na gelen demir profil yüklü TIR, şüphe üzerine X-Ray taramasından geçirildi. TIR, dorsesinin tabanında yoğunluk tespit edilmesi üzerine de araç arama hangarına çekildi. Dedektör köpekler 'Benga' ve 'Maske' ile yapılan detaylı aramayla, dorse tabanına gizlenmiş 130 paket içerisinde 67 kilo 366 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan TIR'ın Bulgar uyruklu sürücüsü Z.A.A., sevk edildiği Edirne Adliyesi
'nde çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - Edirne
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 01:21 Kaynak: DHA
Sevgilisini Öldürüp Cesedini Otomobille Dolaştıran İş Adamına Müebbet Hapis Cezası Verildi
Turkcell'in Geliştirdiği Yerli Arama Motoru Yaani, Yapılan Bazı Aramalarda Büyük Bir Skandala İmza Attı
Ekrem İmamoğlu, Binali Yıldırım'ı Şarja Benzetti
RTÜK Başkanı İlhan Yerlikaya İstifa Etti