Son Dakika Haberleri: Kapıkule'de Tır Dorsesinde 67 Kilo Eroin Ele Geçirildi

Kapıkule'de Tır Dorsesinde 67 Kilo Eroin Ele Geçirildi

39 dakika önce

EDİRNE'de, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Bulgaristan'a çıkış yapmak üzere olan TIR'ın dorsesinde tabana gizlenmiş 67 kilo eroin ele geçirildi.

Kapıkule'de Tır Dorsesinde 67 Kilo Eroin Ele Geçirildi, System.String[]
EDİRNE'de, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Bulgaristan'a çıkış yapmak üzere olan TIR'ın dorsesinde tabana gizlenmiş 67 kilo eroin ele geçirildi. TIR sürücüsü Bulgar uyruklu Z.A.A. (42) tutuklandı.

Bulgaristan'a çıkış yapmak için Kapıkule Sınır Kapısı'na gelen demir profil yüklü TIR, şüphe üzerine X-Ray taramasından geçirildi. TIR, dorsesinin tabanında yoğunluk tespit edilmesi üzerine de araç arama hangarına çekildi. Dedektör köpekler 'Benga' ve 'Maske' ile yapılan detaylı aramayla, dorse tabanına gizlenmiş 130 paket içerisinde 67 kilo 366 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan TIR'ın Bulgar uyruklu sürücüsü Z.A.A., sevk edildiği  Edirne Adliyesi'nde çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - Edirne

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 01:21 Kaynak: DHA

Bulgaristan, Edirne, Güncel
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