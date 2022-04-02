Kapıkule'de tır şoförleri ramazanın ilk orucunu araçlarında açtı - Son Dakika

İhracat yüklerini Avrupa ülkelerine götürmek üzere Kapıkule Sınır Kapısı'ndaki tır parkında sıra bekleyen tır şoförleri, ramazan ayının ilk iftarını ailelerinden uzakta açtı.

İftar saatine yakın tırların dorselerinde yer alan dolaplarda yemeklerini hazırlayan şoförler, kurdukları sofrada ezanın okunmasını bekledi.

Orucunu açan şoförlerden Toprak Yüceler, AA muhabirine Antalya'dan aldığı yükü Hollanda'ya götürdüğünü söyledi.

Şoförler olarak sevdikleriyle birlikte geçiremedikleri için ramazan heyecanını buruk yaşadıklarını belirten Yüceler, "Bizim bayramımız da seyranımız da iftarımız da tırda. Hayat mücadelemiz bu şekilde devam ediyor. Burukluk var içimizde. Çocuklarımızdan, ailelerimizden uzakta geçiriyoruz ramazanı. Akrabalarımızdan bize küsenler oluyor birlikte iftar yapamadığımız için. Maalesef işimiz bu, çalışıyoruz."dedi.

"Ekmek davasındayız"

Ünal Irmak ise tır şoförlüğünün zor bir meslek olduğunu, zamanlarının büyük bölümünün yollarda geçtiğini anlattı.

Irmak, "Burada orucumuzu da tutuyoruz, iftarımızı da açıyoruz. Ekmek davasındayız. Bugün burada ibadetimizi yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Şimdi sıramızı bekleyeceğiz ve daha sonra yolumuza koyulacağız." diye konuştu.

Romanya'ya yük taşıyan Mehmet Kaya da tırını evi gibi gördüğünü belirterek, "İçimiz hep buruk ama alıştık. Sürekli yollardayız. Ciğer kavurması hazırladım. Pilav yapacağım, salata ve çay ile iftarımı yapacağım. Herkesin ramazanı mübarek olsun. İnşallah bundan sonra her şey daha güzel olur." diye konuştu.

Belçika'ya giden Adem Ceylan ise ailelerinden uzak olsalar da iftarı arkadaşlarıyla açmanın kendilerini mutlu ettiğini dile getirdi.