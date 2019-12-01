Son Dakika Haberleri: Kapıkule'de tır sürücülerinden davul zurnalı eylem
Son Dakika Güncel Kapıkule'de tır sürücülerinden davul zurnalı eylem - Son Dakika

Kapıkule'de tır sürücülerinden davul zurnalı eylem

6 saat önce

Edirne'de bulunan Kapıkule Sınır Kapısı'nda en az 50 saattir kuyrukta beklediklerini iddia eden tır sürücüleri, davul zurna eşliğinde halay çekerek durumu protesto etti.

Kapıkule'de tır sürücülerinden davul zurnalı eylem, System.String[]

Edirne'de bulunan Kapıkule Sınır Kapısı'nda en az 50 saattir kuyrukta beklediklerini iddia eden tır sürücüleri, davul zurna eşliğinde halay çekerek durumu protesto etti.


Edirne'de taşıdıkları ihracat yüklerini Avrupa ülkelerine götürmek için Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı'na gelen tırlar bekleme sahalarını tamamen doldurdu. Sahalarda yer kalmazken, Kapıkule yolunda 10 kilometrelik tır kuyruğu oluştu. Gümrükte işlemlerinin çok ağır yapıldığını ve en az 50 saattir beklediklerini öne süren tır sürücüleri, Edirne Valiliğinden izin aldıktan sonra kontak kapatarak Kapıkule Gümrük Sahası'nda davul zurna eşliğinde halay çekip durumu protesto etti.


Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı protesto gösterisinde açıklamalarda bulunan tır sürücüsü Ahmet Tahir Erat, 45 saattir gümrük sahasında beklediğini, 10 saatte gümrük işlemleri için bekleyeceğini söyledi. Kapıkule'den çıkış yapmak isteyen tır sürücülerinin en az 50 saat beklemek zorunda kaldığını iddia eden Erat, yetkililerle görüştüklerini ve gerekli düzenlemelerin yapılacağı sözünü aldıklarını belirtti. - EDİRNE

Edirne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 02:47 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Irak'ta Başbakan Abdulmehdi istifasını Meclis'e sundu
Türkiye'den Yunanistan ve Mısır'a Doğu Akdeniz tepkisi: Oldubittilere asla izin vermeyeceğiz Karamollaoğlu'ndan kamu kurumlarındaki FETÖ varlığına ilişkin açıklama: Deşifre olmamış insanlar var Saadet öğretmenin intiharı ders olmadı: Aday öğretmenlere baskı yapan okul müdürü hakkında inceleme başlatıldı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.12.2019 21:05:06. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kapıkule'de tır sürücülerinden davul zurnalı eylem
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]