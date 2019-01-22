Son Dakika Haberleri: Kapıkule'de Uyuşturucu Operasyonu

Kapıkule'de Uyuşturucu Operasyonu

1 saat önce

Kapıkule Sınır Kapısı'nda bir tırda yapılan aramada, 67 kilo 366 gram eroin ele geçirildi.

Kapıkule'de Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
Kapıkule Sınır Kapısı'nda bir tırda yapılan aramada, 67 kilo 366 gram eroin ele geçirildi.


Alınan bilgiye göre, Türkiye'den çıkış yapmak üzere Kapıkule Sınır Kapısı'na gelen Z.A.A'nın kullandığı demir profil yüklü tır, risk analizleri çerçevesinde x-ray taramasına sevk edildi.


Taramada dorsenin ön tarafında şüpheli yoğunluk tespit edilmesi sonucu, narkotik köpekleri Benga ve Maske'nin de katılımıyla tırda muhafaza memurları tarafından detaylı arama yapıldı.

Aramada, 130 paket içerisinde toplam 67 kilo 366 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan tır sürücüsü, ifadesinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 01:12 Kaynak: AA

Türkiye, Güncel
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