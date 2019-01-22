Son Dakika Haberleri: Kapıkule'de Uyuşturucu Operasyonu

Kapıkule'de Uyuşturucu Operasyonu

14 dakika önce

Kapıkule Sınır Kapısı'nda bir otomobilde yapılan aramada, 36 kilo 812 gram eroin ele geçirildi.

Kapıkule'de Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
Kapıkule Sınır Kapısı'nda bir otomobilde yapılan aramada, 36 kilo 812 gram eroin ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Türkiye'den çıkış yapmak üzere Kapıkule Sınır Kapısı'na gelen A.A.A'nın kullandığı otomobil, risk analizleri çerçevesinde x-ray taramasına sevk edildi.

Taramada aracın ön camının alt kısmı ile motor arasında yapılan gizli bölmede şüpheli yoğunluk tespit edilmesi sonucu, detaylı arama yapıldı.

Aramada, 75 paket içerisinde toplam 36 kilo 812 gram eroin ele geçirildi.

Gözaltına alınan otomobil sürücüsü, ifadesinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 04:48 Kaynak: AA

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