Kapıkule'de uyuşturucu operasyonu - Son Dakika
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Kapıkule'de uyuşturucu operasyonu

6 saat önce

Edirne'de, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan çıkış yapmak isteyen bir tır içerisinde bulunan yangın tüpleri içerisinde, 10 kilo 320 gram eroin maddesi ele geçirildi.

Kapıkule'de uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Edirne'de, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan çıkış yapmak isteyen bir tır içerisinde bulunan yangın tüpleri içerisinde, 10 kilo 320 gram eroin maddesi ele geçirildi. Tır sürücüsü S.E. polis ekiplerince gözaltına alınmasının ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine konuldu.


Edinilen bilgiye göre, Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, uluslararası uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik olarak yapılan çalışmalar neticesinde, sürücülüğünü S.E. isimli şahsın yaptığı tır aracıyla Avrupa ülkelerine uyuşturucu madde götüreceği bilgisi üzerine harekete geçti.


Yangın tüplerinden eroin çıktı


Söz konusu çalışmalar kapsamında, Kapıkule Sınır Kapısı'na gelen tırda, Narkotik ve gümrük görevlileri ile birlikte yapılan aramada, tırın dorsesinni sol alt kısmında bulunan 2 adet yangın tüpünde, toplam 10 kilo 320 gram gelen uyuşturucu maddelerinden eroin maddesi ele geçirildi. Tır sürücüsü S.E. isimli şüpheli şahıs da gözaltına alındı.


Tır sürücüsü tutuklandı


Polis ekiplerince, tır sürücüsü S.E. isimli şahıs Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrolünün ardından çıkarıldığı adli makamlarca 'Uluslararası uyuşturucu madde ticareti' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu. - EDİRNE

Edirne, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 09:57 Kaynak: İHA
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