Kapıkule'de uyuşturucu operasyonu 3 gözaltı - Son Dakika

Kapıkule'de uyuşturucu operasyonu 3 gözaltı

EDİRNE'de, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yurda giriş yapan TIR'da, polisin yaptığı aramada 13 kilo uyuşturucu madde skunk ele geçirilirken, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurt dışından uyuşturucu getireleceği bilgisini edindi. Kapıkule Sınır Kapısı'na gelen A.S.'nin kullandığı TIR, polis tarafından durduruldu. TIR'da yapılan aramada, çekici kabininde siyah valiz içerisinde gizlenmiş şeffaf naylon poşetlerde 13 kilo uyuşturucu madde skunk ele geçirildi.

TIR sürücüsü S.A.?yı gözaltına alan polis, soruşturmayı genişletip, uyuşturucu maddeleri teslim almaya gelen Ç.A. ve T.B. adlı şüphelileri de yakaladı. Emniyetteki soruşturmaları tamamlanan 3 şüpheli, Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra 'uluslararası uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan adliyeye sevk edildi.