Kapıkule'de uyuşturucu operasyonunda rekor: 2 ton 70 kilo esrar ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika Dünya Kapıkule'de uyuşturucu operasyonunda rekor: 2 ton 70 kilo esrar ele geçirildi - Son Dakika Dünya

Kapıkule'de uyuşturucu operasyonunda rekor: 2 ton 70 kilo esrar ele geçirildi

7 saat önce

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından Kapıkule Gümrük Kapısı'nda bir tırda yapılan aramada rekor miktarda esrar ele geçirildiğini açıkladı.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından Kapıkule Gümrük Kapısı'nda bir tırda yapılan aramada rekor miktarda esrar ele geçirildiğini açıkladı.View on euronews

Kapıkule'de uyuşturucu operasyonunda rekor: 2 ton 70 kilo esrar ele geçirildi

Ruhsar Pekcan, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 01:42 
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