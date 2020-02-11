Son Dakika › Dünya › Kapıkule'de uyuşturucu operasyonunda rekor: 2 ton 70 kilo esrar ele geçirildi - Son Dakika Dünya
Kapıkule'de uyuşturucu operasyonunda rekor: 2 ton 70 kilo esrar ele geçirildi
7 saat önce
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından Kapıkule Gümrük Kapısı'nda bir tırda yapılan aramada rekor miktarda esrar ele geçirildiğini açıkladı.
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından Kapıkule Gümrük Kapısı'nda bir tırda yapılan aramada rekor miktarda esrar ele geçirildiğini açıkladı.View on euronews
Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 01:42
Son Dakika Kapıkule'de rekor miktarda esrar yakalandı İki günde ağır darbe yiyen Esed rejiminden Türkiye'ye küstah tehdit: Cevap vereceğiz Dünya Sağlık Örgütü, yeni tip koronavirüsünün adını açıklayarak aşı için tarih verdi İbiza'da iki turistin ilişkiye girdiği anlar kameraya kaydedildi