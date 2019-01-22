Son Dakika Haberleri: Kapıkule'de Uyuşturucu Tacirlerine Ağır Darbe: '21 Milyon TL Değerinde Eroin'

Kapıkule'de Uyuşturucu Tacirlerine Ağır Darbe: '21 Milyon TL Değerinde Eroin'

1 saat önce

Kapıkule'de uyuşturucu tacirlerine ağır darbe: '21 milyon TL değerinde eroin'EDİRNE - Ticaret Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren NARKOKİM'ler aracılığıyla Kapıkule Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda 21 milyon lira değerinde toplam 104 kilogram 178 gram eroin ele geçirildi.

Kapıkule'de uyuşturucu tacirlerine ağır darbe: '21 milyon TL değerinde eroin'

EDİRNE - Ticaret Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren NARKOKİM'ler aracılığıyla Kapıkule Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda 21 milyon lira değerinde toplam 104 kilogram 178 gram eroin ele geçirildi.
Ticaret Bakanlığı birinci 100 Günlük Eylem Planı'nda yer alan "Uyuşturucu ile Daha Etkin Mücadele" hedefi doğrultusunda, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulan Narkotik Suçlarla Mücadele Dairesi ve taşra birimlerinde Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlükleri bünyesinde 24 saat görev esasına göre kurulan NARKOKİM'ler 2019 yılına hızlı başladı. Kapıkule Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda yüklü miktarda eroin ele geçirildi.
Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü bünyesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Dairesinin kurulmasının ardından, uyuşturucu madde kaçakçılığına yönelik trend analizleri oluşturuldu. 2018 yılında öne çıkan ve eroin yapımında kullanılan asetik anhidrit yakalamaları odağa alınarak yapılan değerlendirmelerde, Türkiye'den transit geçen araç ve firmalar üzerinde analizler yapıldı. Yabancı irtibat görevlileri ile yapılan bilgi alışverişlerinde riskli araç ve profiller oluşturularak İhbar Takip Programına kaydedildi.
Dedektör köpekler iş başında
Bu kapsamda sürücülüğünü Bulgar uyruklu şahsın yaptığı tır Türkiye'den çıkış yapmak üzere Kapıkule Gümrük Sahasına geldiğinde sistem uyarı verdi ve araç taranmak üzere Araç ve Konteyner Tarama Sistemine yönlendirildi. X-ray taramasında tırın dorsesinde şüpheli yoğunluk tespit edilmesi üzerine narkotik dedektör köpekleri eşliğinde yapılan detaylı aramada, aracın dorse tabanının ön kısmında, x-ray'de görünmeyeceği düşüncesiyle üzerleri karbon kağıdı ve naylon streç filmlerle sarılmış, dedektör köpekleri atlatmak amacıyla talaş ve naftalin ile kaplanmış 67 kilogram 366 gram eroin ele geçirildi.
İkinci operasyonda ise; Türkiye'den çıkış yapmak üzere Kapıkule Gümrük Sahasına gelen Irak pasaportuna sahip şahsın sürücülüğünü yaptığı araç, Edirne NARKOKİM tarafından şüpheli değerlendirilerek x-ray cihazına yönlendirildi. X-Ray operatörü tarafından yapılan incelemede araçta şüpheli yoğunluklar tespit edilmesi üzerine narkotik dedektör köpekleri ile detaylı arama yapıldı.
Yapılan aramada havalandırma ızgarası olarak tabir edilen boşluğun her iki yanında kaportaya sabitlenmiş, sac kapakların arka kısmındaki doğal boşluğa gizlenmiş vaziyette paketler yerleştirildiği görüldü. Şahsın daha az şüphe çekmek amacıyla eşi ve iki çocuğu ile seyahat ettiği anlaşıldı. Yapılan sayım ve tespit neticesinde toplam ağırlığı 36 kilogram 812 gram olan eroine el konuldu.
Piyasa değeri tam 21 milyon TL
Gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda ele geçirilen toplam 104 kilogram 178 gram eroinin piyasa değerinin 21 milyon lira olduğu belirlendi. Olayla ilgili gözaltına alınan şahıslar soruşturma dosyalarının tamamlanmasının ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 05:13 Kaynak: İHA

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