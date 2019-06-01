Son Dakika Haberleri: Kapıkule'de uyuşturucu tacirlerine ağır darbe: Tam 8 milyon TL
Son Dakika Güncel Haber

Kapıkule'de uyuşturucu tacirlerine ağır darbe: Tam 8 milyon TL

14 dakika önce

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Kapıkule Gümrük kapısında gerçekleştirilen operasyonda 66 kilogram 742 gram ecstacy hap yakalandı.

Kapıkule'de uyuşturucu tacirlerine ağır darbe: Tam 8 milyon TL, System.String[]
Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Kapıkule Gümrük kapısında gerçekleştirilen operasyonda 66 kilogram 742 gram ecstacy hap yakalandı. Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünce Kapıkule Gümrük kapısından Türkiye'ye giriş yapmak üzere gelen bir tır, Muhafaza personelince riskli görülerek x-ray taramasına sevk edildi. Yapılan tarama sonucu elde edilen x-ray görüntülerinde aracın bazı bölümlerinde şüpheli yoğunluklar tespit edilmesi üzerine narkotik dedektör köpekler eşliğinde fiziki arama yapıldı. Dedektör köpeklerin aracın yasal yükünün arasında bulunan çantalara aşırı tepki vermesi üzerine açılan çantalarda piyasa değeri yaklaşık 8 milyon lira olan 66 kilogram 742 gram ağırlığında 166 bin 855 adet ecstacy hap ele geçirildi. Olayla ilgili yürütülen çok yönlü soruşturmada suça iştirak ettikleri saptanan aracın sürücüsü dahil 3 kişi tutuklanarak ceza evine gönderildi.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 11:30 Kaynak: İHA
Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Fuhuş baskınında yakalandılar! Erkeklerin giydiği şalvarlar dikkatlerden kaçmadı ADANA KOZAN'DA FUHUŞ OPERASYONUNDA GÖZALTINA ALINAN 20 KİŞİ ADLİYEYE ÇIKARILDI Meteorolojiden yağış uyarısı: Gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor Son Dakika! Iğdır'dan Acı Haber! 2 Askerimiz Şehit Oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.6.2019 11:44:12. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kapıkule'de uyuşturucu tacirlerine ağır darbe: Tam 8 milyon TL
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]