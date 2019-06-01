Kapıkule'de uyuşturucu tacirlerine ağır darbe: Tam 8 milyon TL

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Kapıkule Gümrük kapısında gerçekleştirilen operasyonda 66 kilogram 742 gram ecstacy hap yakalandı.

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Kapıkule Gümrük kapısında gerçekleştirilen operasyonda 66 kilogram 742 gram ecstacy hap yakalandı. Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünce Kapıkule Gümrük kapısından Türkiye'ye giriş yapmak üzere gelen bir tır, Muhafaza personelince riskli görülerek x-ray taramasına sevk edildi. Yapılan tarama sonucu elde edilen x-ray görüntülerinde aracın bazı bölümlerinde şüpheli yoğunluklar tespit edilmesi üzerine narkotik dedektör köpekler eşliğinde fiziki arama yapıldı. Dedektör köpeklerin aracın yasal yükünün arasında bulunan çantalara aşırı tepki vermesi üzerine açılan çantalarda piyasa değeri yaklaşık 8 milyon lira olan 66 kilogram 742 gram ağırlığında 166 bin 855 adet ecstacy hap ele geçirildi. Olayla ilgili yürütülen çok yönlü soruşturmada suça iştirak ettikleri saptanan aracın sürücüsü dahil 3 kişi tutuklanarak ceza evine gönderildi.

(İHA)

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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