Kapıkule'de Uyuşturucu Yapımında Kullanılan Asit Ele Geçirildi

Kapıkule Sınır Kapısı'nda eroin imalatında kullanılan 115 litre asit anhidrit ele geçirildi.

Kapıkule Sınır Kapısı'nda eroin imalatında kullanılan 115 litre asit anhidrit ele geçirildi.



Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren gümrük muhafaza ekipleri, Türkiye'ye giriş yapmak üzere Kapıkule Sınır Kapısı'na gelen B.A.M.İ'nin kullandığı otomobilde arama yaptı.



Araçtaki LPG tankının içerisine gizlenmiş 115 litre eroin imalatında kullanılan asit anhidrit bulundu.



Olayla ilgili gözaltına alınan sürücü B.A.M.İ ve İ.S, tutuklandı.

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