Son Dakika Haberleri: Kapıkule'de Yaklaşık 14 Kilometrelik Tır Kuyruğu Oluştu

Kapıkule'de Yaklaşık 14 Kilometrelik Tır Kuyruğu Oluştu

54 dakika önce

Kapıkule Sınır Kapısı'nda yurt dışına çıkmak için bekleyen tırlar, yaklaşık 14 kilometrelik kuyruk oluşturdu.

Kapıkule'de Yaklaşık 14 Kilometrelik Tır Kuyruğu Oluştu, System.String[]
Kapıkule Sınır Kapısı'nda yurt dışına çıkmak için bekleyen tırlar, yaklaşık 14 kilometrelik kuyruk oluşturdu.

İhracat yüklerini, teslim edecekleri adreslere yetiştirmek için yola çıkan tır sürücüleri, sınır kapısında yoğunluğa neden oldu.

Taşıdıkları yükleri hafta başında götürecekleri adreslere ulaştırmak isteyen sürücüler, sınır kapısında 14 kilometrelik kuyruk oluşturdu.


Yoğunluk nedeniyle tır parkında da yer kalmadı. Polis ekipleri de tır şoförlerini sırayı bozmamaları konusunda uyardı.

Yaklaşık 560 tır, yurt dışına çıkmak için işlemlerinin tamamlanmasını bekliyor.


Tır şoförü Hüseyin Yağcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün akşam saatlerinde kuyruğa girdiğini 14 saat geçmesine rağmen hala Kapıkule'ye gelemediklerini anlattı.

Sırada beklerken bazı sıkıntılar yaşadıklarını ifade eden Yağcı, sorunun çözülmesini istedi.

İstanbul'dan yüklediği malzemeleri Kosova'ya götüren Mahmut Dirik de yaklaşık 12 saattir sırda beklediğini kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 04:15 Kaynak: AA

İhracat, Güncel
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