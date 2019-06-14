Son Dakika Haberleri: Kapıkule'de yaklaşık 500 bin adet ecstasy ele geçirildi
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Kapıkule'de yaklaşık 500 bin adet ecstasy ele geçirildi

1 saat önce

Kapıkule'de yaklaşık 500 bin adet ecstasy ele geçirildiEDİRNE - Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Kapıkule Gümrük Sahasında gerçekleştirilen operasyonda 121,5 kilogram ağırlığında yaklaşık 500 bin adet ecstasy cinsi uyuşturucu hap ile 105 şişe hayvansal doping ilacı ele geçirildi.

Kapıkule'de yaklaşık 500 bin adet ecstasy ele geçirildi
EDİRNE - Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Kapıkule Gümrük Sahasında gerçekleştirilen operasyonda 121,5 kilogram ağırlığında yaklaşık 500 bin adet ecstasy cinsi uyuşturucu hap ile 105 şişe hayvansal doping ilacı ele geçirildi.
Uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele faaliyetleri kapsamında Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünce yürütülen istihbarat ve risk analizi çalışmaları sonucunda, Türkiye'ye giriş yapmak üzere Kapıkule Gümrük Sahasına gelen bir tır şüpheli bulundu.
X-ray taramasına sevk edilen araçta, şüpheli yoğunluklar bulunduğu tespit edildi. Bunun üzerine araç, arama hangarına alınarak şüpheli yoğunlukların gözlendiği bölümlerde dedektör köpekler eşliğinde ayrıntılı inceleme başlatıldı. Narkotik dedektör köpeklerin araçta bulunan çantalara aşırı tepki vermesi üzerine yapılan aramada 59 kilogram 846 gram ecstasy cinsi uyuşturucu hap ile faturasız, belgesiz ve beyan edilmeyen toplam 105 şişe hayvansal doping ilacı ele geçirildi.
Söz konusu olayla ilgili yürütülen araştırmaları derinleştiren Gümrük Muhafaza ekipleri, aynı sıralarda gümrük sahasında bulunan bir diğer tırın da uyuşturucu taşıyan araçla bağlantılı olduğunu saptadı. İkinci araçta gerçekleştirilen aramalar neticesinde ise yine çantalara ve aracın muhtelif yerlerine gizlenmiş vaziyette, 61 kilogram 726 gram ecstasy hap ile 484 gram esrar ele geçirildi.
Yakalama yapılan iki araçta, toplamda tahmini piyasa değeri 14 milyon 600 bin lira olan 121,5 kilogram ağırlığında 486 bin 300 adet ecstasy hap, 484 gram esrar ve 105 şişe hayvansal doping ilacına el konuldu.
İki aracın sürücüsü de tutuklandı.
Kapıkule'de yaklaşık 500 bin adet ecstasy ele geçirildi
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 10:55 Kaynak: İHA
Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı, 3. Sayfa
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