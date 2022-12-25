Bulgarların yılbaşı alışverişi için ilk durağı Türkiye! Kapıkule'de yoğunluk yaşanıyor - Son Dakika
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Bulgarların yılbaşı alışverişi için ilk durağı Türkiye! Kapıkule'de yoğunluk yaşanıyor

25.12.2022 12:38

Edirne, yılbaşı öncesinde alışverişe gelen Bulgar turistlerin akınına uğradı. Kapıkule Sınır Kapısı'nda giriş ve çıkışlarda uzun araç kuyrukları oluşturan turistler, zaman zaman kuyrukta bekledi. Bulgarlar, yeni yıla Edirne'de girmek için eğlence mekanları ve otellerde rezervasyonlar yaptırdı. Türkiye Otelciler Birliği Edirne Temsilcisi Gökhan Balta, otellerin yüzde 70 doluluk oranına ulaştığını söyleyerek, "Bu oranın yılbaşı gecesi yüzde 85'lere ulaşmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Komşu ülke Bulgaristan'dan gelen turistler, yaklaşan yılbaşı alışverişleri için Edirne'ye akın etti. Kapıkule Sınır Kapısı'nda giriş ve çıkışların yoğunluk oluşturan Bulgarlar, zaman zaman kuyruklarda bekledi. Edirne'ye yılbaşı alışverişi için geldiğini söyleyen soydaşlardan Demir Demir, "Bulgarlar yoğun olarak baklava tüketiyor. Edirne'de alışveriş yapıyoruz. Peynir, tekstil, deterjan alacağız. Yılbaşı için baklava çok alıyoruz" dedi.

EDİRNE'YE GELENLER MEMNUN

Bulgaristan'dan Edirne'ye günübirlik geldiklerini söyleyen Şinasi Başıbozuk, "2023'e nasıl gireceğiz bilmiyorum, çok yoğun. Bulgaristan'dan geliyoruz. Edirne iyi şükür, memnunuz" ifadelerini kullandı.

Kapıkule'de yılbaşı alışverişi yoğunluğu yaşanıyor

"YOĞUN MİSAFİR TRAFİĞİMİZ VAR"

Kentte alışveriş yapan Bulgarlar,yeni yıla Edirne'de girmek içinde eğlence mekanları ve konaklamak için otellerden rezervasyon yaptırdı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da yılbaşı gecesi yerli ve yabancı misafirlerin yoğunlukta olacağını söyleyen Türkiye Otelciler Birliği Edirne Temsilcisi Gökhan Balta, "Balkanlardan gelecek olan yoğun bir misafir trafiğimiz var. Şu andaki rezervasyon yoğunluğumuz, Edirne'deki bütün otellerin toplamı yüzde 70'ler civarında. Son geceye kadar bunun yüzde 80-85'lere kadar ulaşacağına inanıyoruz" diye konuştu.

Kapıkule'de yılbaşı alışverişi yoğunluğu yaşanıyor

"EĞLENCE SEKTÖRÜNE ÇOK FAZLA İLGİ VAR"

Gelen misafirlerin çoğunluğunun Türk kültürünün eğlencesi için de geldiğini belirten Balta, "Grup ve bireysel rezervasyonlar şeklinde ilerliyor yoğunluğumuz. Balkanlar'da Bulgaristan ve Yunanistan'dan gelecek olan misafirlerimiz açısından gayet güzel bir gece geçireceğiz. Konaklama sektörü gayet güzel bir gece geçirecek. Eğlence sektörü ve yeme-içme sektörü ile ilgili talepleri çok fazla var. Gruplar halinde gelenler bazı mekanları kapatıyorlar. Türkçe müziklerle yılbaşı gecelerinde eğleniyorlar. Yüzde 99'u Türk kültürünün yılbaşı eğlence kültürüne geliyorlar" dedi.

Kapıkule'de yılbaşı alışverişi yoğunluğu yaşanıyor

"2 BİNİN ÜZERİNDE MİSAFİR AĞIRLAYACAĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUZ"

Yılbaşı gecesi 2 binin üzerinde misafir beklediklerini de ifade eden Balta, "Tahmini olarak Edirne'nin de yatak kapasitesini göz önüne alırsak yaklaşık 2 bin kişinin üzerinde bir misafir ağırlayacağımızı düşünüyoruz. İçerisinde yerliler de olacaktır. Yerlilerin payı burada yüzde 20-30 civarında olur. Yüzde 70'i de yabancı misafirlerimiz olur. Dolayısıyla yılbaşı gecesi için özel olarak 1500 civarında konaklayacaklar var. Konaklamanın dışında günübirlik gelenler de oluyor. Geceyi burada geçirip 1 saatlik yolculukla kendi evlerine gidiyorlar. Bununla birlikte geçen seneye göre rezervasyon sayılarında önemli bir değişiklik yok. Belli bir sistem ve kalabalık oturmuş vaziyette. Beklentileri de belli. Burada sadece eğlence sektöründe artışlar da, konaklama sektöründe yatak sayısında artışlar olduğu için belki bu noktada doluluk oranlarında çok hafif de olsa bir dağılmadan kaynaklı bir düşüş olabilir ama genel itibariyle herhangi bir düşüş beklemiyoruz" ifadelerini kullandı.

Kapıkule'de yılbaşı alışverişi yoğunluğu yaşanıyor
Kapıkule'de yılbaşı alışverişi yoğunluğu yaşanıyor
Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel Bulgarların yılbaşı alışverişi için ilk durağı Türkiye! Kapıkule'de yoğunluk yaşanıyor - Son Dakika

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