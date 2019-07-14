Kapıkule'de yoğunluğa neden olan gurbetçilere bakandan uyarı
1 saat önce
TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan Kapıkule'de gurbetçi yoğunluğunun başlaması üzerine yaptığı açıklamada "Özel araçlarıyla Türkiye'ye giriş yapmak isteyen yolcularımız, gümrük kapılarımıza gelmeden önce ön beyan yaptırırsa onlar için açılan ayrı perondan hızlı ve kolay şekilde ülkemize...
TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan
Kapıkule'de gurbetçi yoğunluğunun başlaması üzerine yaptığı açıklamada "Özel araçlarıyla Türkiye
'ye giriş yapmak isteyen yolcularımız, gümrük kapılarımıza gelmeden önce ön beyan yaptırırsa onlar için açılan ayrı perondan hızlı ve kolay şekilde ülkemize girebilir" uyarısı yaptı.
Pekcan, "Başta gurbetçilerimiz olmak üzere tüm yolcularımızın Bakanlığımızın elektronik ortamdaki 'özel taşıtlar ön beyan uygulamasını' kullanmalarını tavsiye ediyoruz" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 02:57
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