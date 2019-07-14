Son Dakika Haberleri: Kapıkule'de yoğunluğa neden olan gurbetçilere bakandan uyarı
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Kapıkule'de yoğunluğa neden olan gurbetçilere bakandan uyarı

1 saat önce

TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan Kapıkule'de gurbetçi yoğunluğunun başlaması üzerine yaptığı açıklamada "Özel araçlarıyla Türkiye'ye giriş yapmak isteyen yolcularımız, gümrük kapılarımıza gelmeden önce ön beyan yaptırırsa onlar için açılan ayrı perondan hızlı ve kolay şekilde ülkemize...

Kapıkule'de yoğunluğa neden olan gurbetçilere bakandan uyarı, System.String[]
TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan Kapıkule'de gurbetçi yoğunluğunun başlaması üzerine yaptığı açıklamada "Özel araçlarıyla Türkiye'ye giriş yapmak isteyen yolcularımız, gümrük kapılarımıza gelmeden önce ön beyan yaptırırsa onlar için açılan ayrı perondan hızlı ve kolay şekilde ülkemize girebilir" uyarısı yaptı.

Pekcan, "Başta gurbetçilerimiz olmak üzere tüm yolcularımızın Bakanlığımızın elektronik ortamdaki 'özel taşıtlar ön beyan uygulamasını' kullanmalarını tavsiye ediyoruz" dedi.
Ruhsar Pekcan, Türkiye, Güncel

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 02:57 
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