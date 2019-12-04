Son Dakika Haberleri: Kapıkule'de yolcu valizinden 14 köpek yavrusu çıktı
Son Dakika 3. Sayfa Kapıkule'de yolcu valizinden 14 köpek yavrusu çıktı - Son Dakika

Kapıkule'de yolcu valizinden 14 köpek yavrusu çıktı

6 saat önce

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Kapıkule Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda bir çanta içerisinde yasa dışı yollardan Türkiye'ye sokulmak istenen 14 köpek yavrusu kurtarıldı.

Kapıkule'de yolcu valizinden 14 köpek yavrusu çıktı, System.String[]

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Kapıkule Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda bir çanta içerisinde yasa dışı yollardan Türkiye'ye sokulmak istenen 14 köpek yavrusu kurtarıldı.


Bulgaristan plakalı bir otomobil Kapıkule Gümrük Kapısı'ndan Türkiye'ye geldiğinde, yapılan risk analizi ve hedefleme faaliyetleri sonucu riski görülerek x-ray tarama cihazına yönlendirildi. Bu sırada, Gümrük Muhafaza ekiplerince yakalanacağını anlayan kaçakçılar, içerisinde 14 yavru köpek bulunan çantayı araçtan indirerek gümrük sahasına bıraktı. Gümrük sahasında bir aracın arkasına saklanmış vaziyette bir çanta içerisinde bulunan sevimli köpek yavruları gümrük görevlilerinin dikkati sayesinde kurtarıldı.


Kurtarılan yavrular, Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü binasına alınarak burada ısınmaları, beslenmeleri ve su içmeleri sağlandı.


Gümrük Muhafaza ekiplerince acil ihtiyaçları karşılanan hayvanlar Ticaret Bakanlığı ile Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) arasında imzalanan protokol gereği bakım ve kontrolleri yapılmak üzere HAYTAP Edirne temsilcisi Veteriner Hekime teslim edildi. Konuya ilişkin olarak yürütülen soruşturmaya devam ediliyor. - EDİRNE

Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı, Türkiye, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 10:39 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Yaralı askerin arkasından gözyaşı döken köpek duygulandırdı
Kasım'da Türkiye'nin en sıcak yeri Adana oldu Son dakika: Erdoğan ve Trump NATO Liderler Zirvesi'nde bir araya geldi Son dakika: Türkiye, NATO'nun Baltık planına destek vermeyi kabul etti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2019 17:19:14. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kapıkule'de yolcu valizinden 14 köpek yavrusu çıktı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]