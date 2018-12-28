Kapıkule'de Yurda Kaçak Sokulmak İstenen 20 Köpek Ele Geçirildi
17 dakika önce
EDİRNE'de Kapıkule Sınır Kapısı'nda otomobilin bagajında yurda kaçak olarak sokulmak istenen 20 yavru köpek bulundu.
EDİRNE'de Kapıkule Sınır Kapısı'nda otomobilin bagajında yurda kaçak olarak sokulmak istenen 20 yavru köpek bulundu. Bulgaristan
'dan Türkiye
'ye giriş yapmak üzere Kapıkule Sınır Kapısı'na gelen A.S.'nin kullandığı otomobil, gümrük muhafaza ekipleri tarafından kontrol edildi. Yapılan kontroller sırasında otomobilin bagajında karton kutular içine gizlenmiş 20 yavru köpek bulundu. Teriyer, Pekinez, Buldog ve Chow chow cinsi yavru köpekleri yediemine teslim edilmek üzere el konuldu. Otomobil sürücüsü A.S. ile yanında bulunan S.I., hakkında ise kaçakçılık suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.
Köpeklerin daha sonra ise Ticaret Bakanlığı
ile Hayvan Hakları Federasyonu
(HAYTAP) arasında imzalanan protokol kapsamında HAYTAP'a teslim edileceği belirtildi. Daha önce ise yurda kaçak sokulurken yakalanan hayvanlar ihale yoluyla satılıyordu.
- Edirne
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 02:02 Kaynak: DHA
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