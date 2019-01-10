Son Dakika Haberleri: Kapıkule’deki kuyruğun faturası 35 milyon euro

Kapıkule’deki kuyruğun faturası 35 milyon euro

1 saat önce

UTİKAD Başkanı Emre Eldener, Kapıkule'deki beklemelerin yıllık maliyetinin 35 milyon euro olduğunu, net bir teslimat günü verilemediği için bazı fabrika yatırımlarının da kaçtığını söyledi.

Kapıkule’deki kuyruğun faturası 35 milyon euro, System.String[]
UTİKAD Başkanı Emre Eldener, Kapıkule'deki beklemelerin yıllık maliyetinin 35 milyon euro olduğunu, net bir teslimat günü verilemediği için bazı fabrika yatırımlarının da kaçtığını söyledi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 06:05 

Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dünyanın En Zengin Çifti Boşanıyor! İran, ABD'nin Olası İnternet Yaptırımına Karşı Türkiye ile İşbirliğini Artırdı

Sinema Hakkındaki Kanun Teklifi Kabul Edildi Bakan Müjdeyi Verdi! Paralı Poşet Uygulamasında Vatandaşın Dediği Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.1.2019 07:36:11. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kapıkule’deki kuyruğun faturası 35 milyon euro
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]