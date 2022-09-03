Kapıkule'deki su baskınının bıraktığı hasar gün ağarınca ortaya çıktı - Son Dakika
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Kapıkule'deki su baskınının bıraktığı hasar gün ağarınca ortaya çıktı

03.09.2022 13:43
Kapıkule'deki su baskınının bıraktığı hasar gün ağarınca ortaya çıktı

Kapıkule'deki su baskınının bıraktığı hasar gün ağarınca ortaya çıktı Edirne'de şiddetli yağmur nedeniyle su baskını yaşanması sonucu onlarca aracın mahsur kaldığı Kapıkule'de tahliye işlemlerinin tamamlanmasının ardından temizlik çalışmalarına başlandı.

Kapıkule'deki su baskınının bıraktığı hasar gün ağarınca ortaya çıktı

EDİRNE - Edirne'de şiddetli yağmur nedeniyle su baskını yaşanması sonucu onlarca aracın mahsur kaldığı Kapıkule'de tahliye işlemlerinin tamamlanmasının ardından temizlik çalışmalarına başlandı.

Edirne'de dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış Kapıkule Sınır Kapısı'nda su baskınına neden oldu. Yurt dışına çıkış yapmak için bekleyen gurbetçiler ve Edirne'ye günübirlik alışverişe gelen Bulgarlar, araçlarında mahsur kaldı. AFAD, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri tarafından gece boyunca süren tahliye çalışmaları tamamlandı. Mahsur kalan vatandaşlar ve araçları gümrükte güvenli bölgeye tahliye edildi.

"Araçların her yerinden su akıyor"

Tahliye işlemlerinin tamamlanmasının ardından, Kapıkule'de temizlik çalışmalarına başlandı. Temizlik görevlileri peron ve gişelerde temizlik çalışmalarını tamamlayınca yurtdışına çıkış işlemleri yeniden başladı. Araçlarını su basan vatandaşlar da, kendi imkanlarıyla temizlik çalışması yapıyor. Su ve çamurla kaplı araçların hali su baskınının boyutunu gözler önüne serdi. Araçların motorlarından ve egzozlarından sürekli su aktığı görüldü. Arızalı araçlar ise çekici yardımıyla kaldırılıyor.

"Korku dolu anlar yaşandı"

Su altında kalan aracının çalışmadığını söyleyen Almanya'ya gidecek olan gurbetçi Necmi Doğan, "Birçok araç şuan çalışmıyor. Araçların hepsi akşam su altındaydı" dedi.

Alışveriş için Edirne'ye gelen Mustafa Hüseyin, Bulgaristan'a geri dönmek üzereyken araçlarıyla sel suları ortasında kaldığını ifade ederek, "Aracımızı su basınca çocuklar korku dolu anlar yaşadı. Mecburen arabayı burada bırakıp Edirne'de bulunan akrabalarımızın yanına gittik ve onların evlerinde kaldık" dedi.

YORUMLAR
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Kapıkule'yi sel vurdu! Vatandaşlar araçların üzerinde mahsur kalırken, yurt dışına çıkışlar da durduruldu Kapıkule'yi sel vurdu! Vatandaşlar araçların üzerinde mahsur kalırken, yurt dışına çıkışlar da durduruldu KAPIKULE SINIR KAPISI'NI SU BASTI KAPIKULE SINIR KAPISI'NI SU BASTI
Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Kapıkule'deki su baskınının bıraktığı hasar gün ağarınca ortaya çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kapıkule'deki su baskınının bıraktığı hasar gün ağarınca ortaya çıktı - Son Dakika
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