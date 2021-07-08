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Kapıkule'den 1 Haziran'dan bu yana 400 binin üzerinde gurbetçi Türkiye'ye giriş yaptı - Son Dakika

Kapıkule'den 1 Haziran'dan bu yana 400 binin üzerinde gurbetçi Türkiye'ye giriş yaptı

08.07.2021 15:28

Kapıkule Sınır Kapısı'ndan 1 Haziran'dan bu yana 400 binin üzerinde gurbetçinin Türkiye'ye giriş yaptığı bildirildi.

Kapıkule Sınır Kapısı'ndan 1 Haziran'dan bu yana 400 binin üzerinde gurbetçinin Türkiye'ye giriş yaptığı bildirildi.

Yıllık izinlerini Türkiye'de geçirmek isteyen gurbetçilerin Kapıkule Sınır Kapısı'ndan geçişleri devam ediyor.

Edirne Vali Yardımcısı ve Kapıkule Mülki İdare Amiri Ali Uysal, AA muhabirine, Vali Ekrem Canalp'in koordinasyonuyla sınır kapısında hummalı bir hazırlık yaptıklarını söyledi.

Gurbetçilerin binlerce kilometre yolu kat ederek Kapıkule'ye ulaştığını anlatan Uysal, şöyle devam etti:

"Soydaşlarımızı en hızlı ve konforlu şekilde nasıl anayurda geçiririz düşüncesiyle hareket ettik. Sahada hangi işlemlerden geçeceklerini belirten bilgilendirme broşürünü sınır kapısı girişinde veriyoruz. Burada saniyelerin hesabını yaptık. Misafirimiz broşürü aldığı zaman evraklarını hazır ediyor. Sağlıkçılarımızı ön plana çıkardık, soydaşımız sıradayken getirmiş oldukları aşı kartı ve test sonuçlarına 'görüldü' kaşesini vuruyoruz ve sağlık kabinine girmelerine gerek kalmıyor."

Pasaport peronunda işlemlerin 1 dakikada sonuçlandığını dile getiren Uysal, "Gümrük işlemleri de 2 ya da 3 dakika sürüyor. İşlemlerin toplam süresi 5 dakikayı geçmiyor. Girişler çok yoğun olduğu zaman maksimum 45 dakika, 1 saatten fazla bekleme süresi olmayacak. Yaptığımız bu uygulamayla daha hızlı bir geçiş sağladık. Vatandaşlarımız uygulamalardan mutlu. Sıra yoksa geçiş 5 dakika. Fakat yığılma olursa, tam dolu olduğunda önde 20 araba olsa bile bu süre en fazla 1 saat yapar." diye konuştu.

Uysal, tüm misafirlere Valiliğin ikram çadırında Osmanlı şerbeti, su, çay ve kahve ikram ettiklerini belirterek, "Bu yıl şöyle bir fark yarattık. PTT mobil hizmet aracı da faaliyet göstermeye başladı. Bize gelen en büyük şikayet yol üzerinde çok pahalı OGS, HGS ve döviz ile ilgili kalitesiz ve pahalı hizmet aldıkları, bazen dolandırıldıklarıydı. Bunu önlemek adına hem saha içine hem saha dışına PTT mobil hizmet aracı çalışıyor." ifadelerini kullandı.

Kapıkule'de İl Sağlık Müdürlüğü personelinin aşı hizmeti de verdiğine dikkati çeken Uysal, ayrıca sınır kapısı güzergahındaki işletmeleri denetlediklerini, fahiş fiyat uygulayanlara ceza kesildiğini dile getirdi.

Gurbetçilerin yoğun şekilde gelmeye devam ettiğini aktaran Uysal, şunları kaydetti:

"Geçen yıl koronavirüs salgını dolayısıyla girişler neredeyse yok gibiydi. Bu yılki geçişlerde 2018 ve 2019'u geçeceğimizi düşünüyorum. Şu anda 1 Haziran'dan itibaren Kapıkule'den 400 binin üzerinde gurbetçi geçişi oldu. Çok yoğun bir giriş var. Hatta geçen hafta sonu bir günde 30 bini geçen rakam ortaya çıktı. O gün 7 bin 380 araç giriş yaptı. Kurban Bayramı öncesinde girişler yoğunlaşacak."

"Tatilimizi memleketimizde geçireceğiz"

Avusturya'dan gelen Celal Atik de rahat bir yolculuk geçirdiklerini ve sınır kapısından kısa sürede geçiş yaptıklarını anlattı. Türkiye'yi çok özlediğini dile getiren Atik, "Tatilimizi memleketimizde geçireceğiz. Akrabalarımızı, yakınlarımızı ziyaret edeceğiz." dedi.

Fransa'dan gelen Muhammet Uysal da memleketi Denizli'ye gideceğini söyledi.

Her yıl aynı özlemi çektiklerini vurgulayan Uysal, "Bir yıl aynı özlemle geçiyor. Hep heyecanla geliyoruz. Sizleri gördüğümüze, bayrağımızı gördüğümüze mutluyuz." şeklinde konuştu.

Uysal, sınır kapısından kısa sürede geçiş yaptıklarını kaydetti.

Kapıkule'den 1 Haziran'dan bu yana 400 binin üzerinde gurbetçi Türkiye'ye giriş yaptı
Kapıkule'den 1 Haziran'dan bu yana 400 binin üzerinde gurbetçi Türkiye'ye giriş yaptı
Kapıkule'den 1 Haziran'dan bu yana 400 binin üzerinde gurbetçi Türkiye'ye giriş yaptı
Kapıkule'den 1 Haziran'dan bu yana 400 binin üzerinde gurbetçi Türkiye'ye giriş yaptı
Kapıkule'den 1 Haziran'dan bu yana 400 binin üzerinde gurbetçi Türkiye'ye giriş yaptı

Kapıkule Sınır Kapısı, Gurbetçi, Haziran, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kapıkule'den 1 Haziran'dan bu yana 400 binin üzerinde gurbetçi Türkiye'ye giriş yaptı - Son Dakika


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