Kapıkule'den, 713 bin gurbetçi ülkeye giriş yaptı - Son Dakika

AVRUPA'nın çeşitli ülkelerinde yaşayan gurbetçiler, Kurban Bayramı'nı anavatanda geçirmek için çıktıkları yolculuklarında Kapıkule Sınır Kapısı'nda uzun araç kuyrukları oluşturdu. Kapıkule'den 1 Haziran'dan beri 183 bin araçla, 713 bin gurbetçi ülkeye giriş yaptı.

Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde yaşayan gurbetçiler, yaz tatilleri ve Kurban Bayramı'nı anavatanda geçirmek için gelişlerini sürdürüyor. Kapıkule Sınır Kapısı'ndan bugün, yurda giriş yapmak isteyen gurbetçiler uzun araç kuyrukları oluşturdu. Geçen yıl pandemi nedeniyle memleketlerine gelemeyen gurbetçilerin, bu yıl anavatana akın ettikleri gözlendi. Kapıkule Sınır Kapısı'nda 9 peronda hızlı bir şekilde işlemleri tamamlanan gurbetçilerin ülkeye girişleri sağlanıyor.

Yetkililer, Kapıkule Sınır Kapısı'nda, 1 Haziran'dan bu yana 183 bin araçla 713 bin gurbetçinin ülkeye giriş yaptığını belirtti. Ülkeye giriş yapan gurbetçilerin büyük çoğunluğunu Almanya 'dan gelenler oluşturuyor. Gurbetçiler, sınır kapısında aşı kartlarını gösteriyor, aşı kartı olmayanlar ise PCR testi pozitif ibraz edip ya da koronavirüs geçirdikleri belgeleri gösterdikten sonra giriş yapıyor. Edirne Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü , Kapıkule Sınır Kapısı girişine kurduğu sağlık çadırında aşı olmayanlara aşı imkanı sağlıyor. 'VATANIMIZI ÇOK ÖZLEDİK'Almanya'dan yaz tatilini geçirmek için ailesiyle birlikte gelen, ülkeye girişte, Türk bayrağını açan Sami Çayan, "Çok güzel bir yolculuğumuz geçti. Vatanımızı çok özledik. Önce Kurban Bayramı'nı sevdiklerimiz ve yakınlarımızla birlikte geçireceğiz. Ardından düğünümüz var. Çocuğuma düğün yapacağız. Tatil için sahilleri gezip iznimizi tamamlayacağız" dedi Danimarka 'dan gelen Mine Şeker, Kurban Bayramı'nı memleketi Konya 'da geçirmek için geldiklerini ve yolculuklarının iyi geçtiğini ifade ederek, "Annem ve babam Türkiye 'ye tatile erken geldi. Biz de onların yanına gidiyoruz. Geçen yıl pandemi nedeniyle gelemedik, bu yıl tadını çıkaracağız. Önce Konya'ya gidip kurbanımızı kestikten sonra Antalya 'ya gideceğiz" diye konuştu.'TOPRAĞI ÖPECEĞİM'

Almanya'dan gelen Ali Uslu da geçen yıl pandemi nedeniyle gelemediğini ve hasret kaldığı vatanına girdiği gibi toprağı öpeceğini belirterek, "Kurban Bayramı'nı Kütahya'da geçireceğiz. Yolculuğumuz biraz uzun sürdü. Geçen yıl memlekete gelemedik, bu yıl çok sevinçliyiz. Türkiye'ye giriş yaptığımızda toprağı öpmek istiyorum, o kadar özledim" ifadelerini kullandı.