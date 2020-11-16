- Kapıkule'den Akdeniz'e ulaşacak kesintisiz otoyol ağının son halkasına ilk kazma vuruldu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu:

"18 yıl içinde karayolları için 563,4 milyar lira harcadık"

"Kapıkule'den başlayıp, Marmara ve Ege bölgelerini kat ederek Akdeniz'e ulaşacak kesintisiz otoyol ağını tesis edecek son halka olan Aydın-Denizli Otoyolu milletimize hayırlı uğurlu olsun"

DENİZLİ - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Kapıkule'den başlayıp, Marmara ve Ege bölgelerini kat ederek Akdeniz'e ulaşacak kesintisiz otoyol ağını tesis edecek son halka olan Aydın-Denizli Otoyolu milletimize hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Ege Bölgesi'nin 163 kilometrelik en önemli otoyol projesi olan ve İzmir ile Antalya'yı bir birine bağlayacak projesinin ana ayaklarından birisi konumunda bulunan Aydın-Denizli Otoyolunun temeli Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu tarafından atıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Yol Medeniyettir" vizyonu doğrultusunda 18 yıldır ülke ulaşımını şahlandırdıklarını belirten Bakan Karaismailoğlu, "Kara, hava, deniz ve demiryollarında reform niteliği taşıyan projelerle ülkemizin her bir noktasını birbirine yaklaştırırken, Avrasya Bölgesi'ni önemli ticaret ve seyahat rotalarına bağlandık. Karayolları projelerimizi ülkemizin tüm bölgelerini ve tüm şehirlerini kalkındırma hedefine uygun olarak hayata geçirdik. Tünellerle dağları deldik, köprülerle akarsuları geçtik. Marmara Bölgesi'nde dairesel bir karayolu ağını tamamladık. 2022 yılı başında 1915 Çanakkale Köprüsü'nü de hizmete açacağız. Avrupa ile Ege Bölgemizi doğrudan bağlayacak yeni köprümüzden geçen bir araç, Avrupa'nın herhangi bir şehrinden kalkıp kesintisiz otoyollarımızdan olarak Denizli'nin merkezine kadar konforlu ve hızlı bir şekilde gelecek. Türkiye çok büyük ve istikbali çok parlak bir ülke. Dünya'nın en büyük ilk 10 ekonomisi arasına girmek vizyonumuz doğrultusunda cesur ve kararlı adımlarımıza aralıksız bir şekilde devam ediyoruz. Ekonomi alanında koyduğumuz büyük hedeflerimize destek olacak ulaştırma ve haberleşme hamlelerimizi de en seri şekilde tamamlamak durumundayız. Ülkemizin merkezinde bulunduğu kuzey-güney, doğu-batı eksenli yeni ticaret rotaları bizlere oyun kurucu bir rol üstlenme fırsatı tanımaktadır. Bölgemizde bir lojistik süper güç olmamız ve Yeni İpek Yolu'nun kalbinde yer alan coğrafyamızla dünya ticaretine hükmeden bir konuma gelmemiz an meselesi" diye konuştu.

"18 yıl içinde karayolları için 563,4 milyar lira harcadık"

"Projelerin yıllarca sonunu getiremeyip, elden ele aktaran bir anlayışla, özkaynak dışında alternatif sermaye modeli üretemeyen kısır zihinlerle hiçbir işi vaktinde bitiremezsiniz" diyen Karaismailoğlu, konuşmasına şöyle devam etti:

"Biz, hızlı ve etkili çalışarak, yaklaşan yeniçağa uygun bir yük ve yolcu taşıma altyapısını en kısa sürede tamamlayıp, geri kalmış değil, gelişmekte olan da değil, gelişmiş dünyanın parçası olmaya ant içtik. Bu bakış açısıyla, 2002 yılından itibaren Cumhurbaşkanımız liderliğinde çok büyük işlere imza attık. 18 yıl içinde karayolları için 563,4 milyar lira harcadık. 6 bin 100 kilometreden devraldığımız bölünmüş yol uzunluğunu 27 bin 700 kilometrenin üzerine çıkardık. Şehirlerimizin neredeyse tamamını bölünmüş yollarla birbirine bağladık. 2003 öncesi 50 kilometre olan tünel uzunluğunu, 600 kilometreye çıkardık. 311 kilometre olan toplam köprü ve viyadük uzunluğunu ise 680 kilometreye yükselttik. Başlatmış olduğumuz otoyol seferberliği çerçevesinde 2003 öncesi bin 714 kilometre olan otoyol ağımız ise son 18 yılda yapılan bin 611 kilometre ile birlikte 3 bin 325 kilometreye ulaştı. Ege'den Doğu Anadolu'ya, Karadeniz'den Akdeniz'e konforlu ve hızlı ulaşımı tüm modlarda sağladık.Yollarımızdaki seyir hızımız 2 katına çıktı, seyahat süreleri ise yarı yarıya kısaldı. Dünyada Yap-İşlet-Devret modeliyle yapılan en büyük projelerden biri olan İstanbul-İzmir Otoyolunu hizmete açtık. Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu ile ülkemizin en büyük petrokimya ve ağır sanayi tesislerinin içinde bulunduğu Aliağa Endüstri Bölgesi'yle, Çiğli Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'ni otoyol konforuyla tanıştırdık. 4 Eylül'de 1. ve 3. kesimlerini açtığımız Ankara-Niğde Otoyolu ile Ankara'yı; Aksaray, Nevşehir ve Niğde üzerinden Akdeniz ve Güneydoğu Bölgesine bağlıyoruz. Dünya ölçeğinde bir turizm merkezi olan Kapadokya'ya ulaşımı, bu otoyolla daha konforlu hale getiriyoruz. Son etabı olan 2. Kısımını da çok yakın bir zamanda hizmete vereceğiz ve böylece Avrupa-Ortadoğu otoyol bağlantısını da kesintisiz hale getirmiş olacağız. Asya - Avrupa arasında ulaşım ve ticaretin ana koridoru olan İstanbul'un bu konumunu daha da güçlendiren Kuzey Marmara Otoyolu'muzu da kesim kesim açmaya devam ediyoruz. En son olarak Kurtköy-Akyazı arasında yer alan; 57,4 kilometre uzunluğundaki Gebze-İzmit Kavşağı arasındaki kesimi açtık ve böylelikle toplam uzunluğu 398 kilometre olan Kuzey Marmara Otoyolu'nun trafiğe açılan kesimini 321,2 kilometreye ulaştırdık. 1915 Çanakkale Köprüsünün de içinde yer aldığı Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Balıkesir Otoyolu çalışmalarımıza da hızla devam ediyoruz"

"Denizli'nin önemi ve ülke ekonomisine katkısı daha da artacak"

Yap-İşlet-Devret yöntemiyle hayata geçirilen bu projelerdeki başarıların yatırımcılara güven verdiğini ve talebi artırdığına işaret eden Bakan Karaismailoğlu, "Bugün sizlerle birlikte temelini atmak için bir araya geldiğimiz Aydın-Denizli Yolu da bunun en güzel örneği olacaktır. Denizli; sanayi, ticaret, tarım ve ihracat merkezi olarak ürettiği katma değeri, yine bereketli topraklar üzerine kurulu Aydın ile bu otoyolumuz sayesinde buluşturacaktır. Her iki ilimiz de tarımsal ve sınai üretimin yanı sıra ülkemizin önde gelen turizm merkezleridir. Turistik trafiğin geçiş noktası olan bölgemizin ulaşım altyapısı, İstanbul-İzmir Otoyolu ve İzmir-Aydın Otoyolu ile önemli ölçüde güçlenmiştir. Şimdi, otoyol ağını Aydın ve Denizli üzerinden Antalya'ya kadar ulaştıracak çalışmalar neticesinde daha da güçlenecektir. Pamukkale, Efes, Didim, Kuşadası gibi önemli turizm merkezlerine ulaşım çok daha kolaylaşacaktır. Bölgenin en önemli ihracat merkezi konumundaki İzmir Limanına Denizli üzerinden sanayi ve tarım ürünlerinin daha kısa sürede nakledilmesi sağlanacaktır. Ege, Akdeniz ve İç Anadolu arasında bir kavşak konumunda olan Denizli ilimizin önemi ve ülke ekonomisine katkısı daha da artacaktır" şeklinde konuştu.

Bakan Karaismailoğlu, temeli atılan Aydın-Denizli Otoyol Projesi hakkında şu bilgileri paylaştı:

"Aydın-Denizli Otoyolu; 140 kilometresi 2x3 şeritli ana yol, 23 kilometresi de 2x2 şeritli bağlantı yolu olmak üzere toplam 163 km uzunluğundadır. Proje kapsamında 19 adet köprülü kavşak, 19 adet viyadük ve 5 adet otoyol hizmet tesisi yapılacaktır. Otoyol güzergahı, mevcut Aydın Çevre Yolu Otoyol Ayrım Kavşağı'ndan başlayarak Dalaman üzerinden Yenipazar'a ulaşacak, Büyük Menderes Nehri'nin güneyinden, Hamidiye ve Yazırlı yerleşkelerinin kuzeyinden de Kuyucak ilçesinin güneyine varacak. D-585 (Aydın-Denizli) Ayr.-Karacasu Devlet Yolu'nu geçen otoyol, Karapınar'ın kuzeyinden, Azizabat ve Yamalak yerleşkelerinin güneyinden D-320 Aydın-Denizli Devlet Yolu'na paralel devam edecek ve Sarayköy'ün güneyinden geçerek, Kumkısık mevkiinde D-320 Devlet Yolunun kuzeyine geçecek. Bu noktadan itibaren Denizli ilini çevreleyen otoyolumuz, Çeltikçi-Korucuk-Kocadere istikametinde devam edip, Kocabaş mevkiinde sonlanacaktır. Aydın-Denizli Otoyolu'nun tamamlanmasıyla güzergahtaki seyahat süresi 2 saat 15 dakikadan 1 saat 15 dakikaya düşecek. Zamandan 472 milyon lira, akaryakıttan 142 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 614 milyon lira tasarruf edilecek"

Türkiye'nin sahip olduğu coğrafi yapısı itibariyle mevcut ulaşım modları arasında gerek ulaşım ağı ve gerekse teknolojik bakımdan uyumun ve de devamlılığın sağlanmasının zaruri olduğunu kaydeden Bakan Karaismailoğlu, sözlerini şu şekilde tamamladı:

"Örneğin, halen ticari taşımacılığın yüzde 80'ini limanlarımız üzerinden yaparken, limanlarımıza çıkan kara ve demiryollarının önemi büyüktür. Böylesine geniş bir perspektifle, doğru zamanda, doğru yerde yaptığımız, akıllı ulaşım ve haberleşme yatırımlarımızın getirisi, hem ülkemiz, hem de vatandaşlarımızın hayat standartları açısından çok büyük olacaktır. Ülkemiz ekonomisinin 2023 hedeflerini yakalamasında gerekli olan altyapıyı gerçekleştirmek için yılmadan, özveriyle ve ciddiyetle çalışmaya devam edeceğiz. Canı gönülden inanıyorum ki; cumhuriyetimizin 100. yılı için koyduğumuz hedeflere ulaşmak yolunda her türlü gayreti ve kararlılığı milletçe ve beraberlik içinde göstereceğiz.

Aydın-Denizli Otoyolu projesinin bu aşamaya gelmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Başta Denizli ve Aydın olmak üzere tüm ülkemiz adına hayırlara vesile olmasını diliyorum"

Bakan Karaismailoğlu, konuşmasının ardından Aydın-Denizli Otoyolunun temelini Denizli Valisi Ali Fuat Atik, KGM Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu ve protokolün katılımıyla attı. Karaismailoğlu, daha sonra şantiye sahasında incelemelerde bulunarak, yetkililerden yapılacak çalışmaları hakkında bilgi aldı.