Kapıkule'den bir günde 35 bin 887 yolcu giriş yaptı - Son Dakika
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Kapıkule'den bir günde 35 bin 887 yolcu giriş yaptı

17.07.2022 01:43
Kapıkule'den bir günde 35 bin 887 yolcu giriş yaptı

Edirne Valiliği, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan bir günde 35 bin 887 yolcu girişi gerçekleştiğini, bunun, tüm zamanların yolcu giriş rekoru olduğunu bildirdi.

Edirne Valiliği, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan bir günde 35 bin 887 yolcu girişi gerçekleştiğini, bunun, tüm zamanların yolcu giriş rekoru olduğunu bildirdi.

Edirne Valiliğinden yapılan açıklamada, 16 Temmuz tarihinde Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye 8 bin 358 araçla 35 bin 887 yolcunun giriş yaptığı ifade edildi.

Bu sayının rekor olduğu vurgulanan açıklamada, "Alınan ilave tedbirlerle kesintisiz ve aralıksız hizmet verilen Kapıkule Sınır Kapımızda son 24 saatteki istatistiklere göre hem araç girişinde hem de yolcu giriş sayılarında tüm zamanların rekoru kırıldı." denildi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kapıkule'den bir günde 35 bin 887 yolcu giriş yaptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kapıkule'den bir günde 35 bin 887 yolcu giriş yaptı - Son Dakika
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