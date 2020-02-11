Kapıkule Gümrük Kapısı'nda 2 ton 70 kilogram esrar ele geçirildi - Son Dakika

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, Kapıkule Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonla 2 ton 70 kilogram esrar ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Gümrük Muhafaza ekiplerince Kapıkule Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda şüpheli görülerek aranan bir tırda 2 ton 70 kilogram esrar ele geçirildi. Yakalanan uyuşturucunun Türkiye tarihinde kara gümrük kapılarında bugüne kadar tek seferde ele geçirilen en yüksek miktardaki uyuşturucu olduğu belirlendi.

Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünce Kapıkule Gümrük Kapısında gerçekleştirilen kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen risk analizi sonucu İtalya'dan Gürcistan'a gitmek üzere gümrük kapısına gelen yabancı plakalı bir tır riskli bulundu. Gübre cinsi eşya taşıdığı beyan edilen tır, x-ray tarama cihazına yönlendirildi. X-ray taramasında şüpheli yoğunluğa rastlanması üzerine, araç arama hangarına alındı. Narkotik dedektör köpeklerinin de araçta bulunan bazı çuvallara tepki vermesinin ardından şüpheli çuvallar araçtan indirilerek içleri açıldı. Yapılan incelemede 213 adet çuval içerisine gizlenmiş vaziyette 2 ton 70 kilogram esrar bulunduğu tespit edildi.

Ele geçirilen rekor miktardaki uyuşturucunun piyasa değerinin yaklaşık 124 milyon 220 bin lira olduğu tespit edilirken söz konusu uyuşturucuyu taşıyan tırın yabancı uyruklu sürücüsü gözaltına alındı.

Öte yandan aynı gün İpsala Gümrük Kapısı'nda riskli görülen bir diğer tırda gerçekleştirilen aramalar sonucunda ise rulo saç yüklü aracın dorsesinin ön duvarında zula tabir edilen gizli bölme tespit edildi. X-ray taraması sonrasında araçta yapılan incelemede tespit edilen gizli bölmenin içerisine saklanmış vaziyette 289 şeffaf poşet içerisinde toplam 306 kilogram esrar ele geçirildi. Ele geçirilen 306 kilogram uyuşturucunun piyasa değerinin yaklaşık 18 milyon 382 bin lira olduğu belirlendi.

Bununla birlikte, söz konusu yakalamalardan bir gün önce de yine Kapıkule Gümrük kapısında sürücülüğünü yabancı uyruklu bir şahsın yaptığı binek otomobilde Gümrük Muhafaza ekiplerince gerçekleştirilen dedektör köpeklerin de dahil olduğu aramalar sonucunda, şüpheli aracın yedek lastiğine gizlenmiş vaziyette toplam 4,6 kilogram ağırlığında piyasa değeri yaklaşık 100 bin lira olan esrar ele geçirildi.

Gümrük muhafaza ekiplerince Trakya Gümrük Kapılarında peş peşe gerçekleştirilen biri rekor niteliğindeki üç farklı yakalama sonucunda toplam 142 milyon 702 bin lira değerinde 2 ton 380 kilogram esrar ele geçirilmiş oldu. Uyuşturucu yakalamalarına ilişkin yürütülen soruşturmalara devam ediliyor.

(Emin Kuvat/İHA)