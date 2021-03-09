Kapıkule Gümrük Kapısı'nda 43 kilogram 680 gramlık uyuşturucuya geçit verilmedi - Son Dakika

Kapıkule Gümrük Kapısı'nda 43 kilogram 680 gramlık uyuşturucuya geçit verilmedi

09.03.2021 19:34

- Kapıkule Gümrük Kapısı'nda 43 kilogram 680 gramlık uyuşturucuya geçit verilmedi Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza tarafından Kapıkule Gümrük Kapısında gerçekleştirilen iki uyuşturucu operasyonunda, bir tırın malzeme dolabına saklanmış toplam 40,6 kilogram extasy ile bir otomobilin yedek...

- Kapıkule Gümrük Kapısı'nda 43 kilogram 680 gramlık uyuşturucuya geçit verilmedi

EDİRNE - Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza tarafından Kapıkule Gümrük Kapısında gerçekleştirilen iki uyuşturucu operasyonunda, bir tırın malzeme dolabına saklanmış toplam 40,6 kilogram extasy ile bir otomobilin yedek lastiği içerisine gizlenmiş 3 kilogram esrar ele geçirildi.

Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünce gerçekleştirilen ilk operasyonda, Türkiye'ye giriş yapmak üzere Kapıkule Gümrük Kapısına gelen bir tırın rutin kontrolleri sırasında malzeme dolabında şüpheli paketlerin bulunduğu tespit edilmesi üzerine araç x-ray cihazına sevk edildi.

Narkotik dedektör köpekle yapılan kontrolde de dedektör köpeğin dolapta bulunan siyah renkli paketlere tepki vermesi üzerine bu paketler bulunduğu yerden çıkarılarak açıldı. Paketlerin içerisinde bulunan kristal görünümlü maddeden alınan numunenin uyuşturucu test cihazında yapılan analizinde extasy olduğu belirlendi.

Toplam 35 paket içerisindeki 40 kilogram 680 gram ağırlığındaki uyuşturucuya ilişkin yapılan geniş kapsamlı araştırmada uyuşturucunun alıcılarının kentte bir benzinlikte beklediği bilgisine ulaşıldı. Bunun üzerine Emniyet birimlerinin de katılımıyla yapılan operasyonda uyuşturucu kaçakçıları anında yakalandı.

Diğer operasyonda ise Gümrük Muhafaza ekipleri Türkiye'ye gelen bir otomobilden şüphelenerek x-ray cihazlarına yönlendirip dedektör köpekler ile arandı. X-ray taramasında şüpheli yoğunluk tespit edilen otomobilin bagajında bulunan yedek lastiğe dedektör köpeğin de tepki vermesi üzerine aramalar burada yoğunlaştırıldı. Yapılan aramada yedek lastik içerisinde 12 paket saklandığı anlaşıldı. Paketlerin içerisindeki maddenin analizinde esrar olduğu belirlendi. Gerçekleştirilen çalışma neticesinde toplam 3 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.

Her iki olayda ele geçirilen toplam 43 kilogram 680 gram uyuşturucunun naklinde kullanılan araçlara el konulurken sorumlular gözaltına alındı. Yürütülen soruşturmaya Edirne Narkotik Suçlarla Mücadele Savcılığı nezdinde devam ediliyor.

Kapıkule Gümrük Kapısı'nda 43 kilogram 680 gramlık uyuşturucuya geçit verilmedi
Kapıkule Gümrük Kapısı'nda 43 kilogram 680 gramlık uyuşturucuya geçit verilmedi
Kapıkule Gümrük Kapısı'nda 43 kilogram 680 gramlık uyuşturucuya geçit verilmedi
Kapıkule Gümrük Kapısı'nda 43 kilogram 680 gramlık uyuşturucuya geçit verilmedi

Uyuşturucu, Türkiye, Edirne, Esrar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kapıkule Gümrük Kapısı'nda 43 kilogram 680 gramlık uyuşturucuya geçit verilmedi - Son Dakika


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